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11.10.2020 22:04
Рубрика: Экономика

В концепции увидели риски

Рынок хочет еще раз обсудить новую модель ипотечного страхования
Текст: Екатерина Гуркина
Российская газета - Спецвыпуск № 229(8283)
Разработанная Банком России концепция ипотечного страхования направлена в правительство РФ, сообщили "РГ" в пресс-службе мегарегулятора. Следующим шагом станет обсуждение документа с "заинтересованными ведомствами". У страховых компаний и банков много вопросов к концепции.
Фото: Александр Вильф / РИА Новости www.ria.ru Фото: Александр Вильф / РИА Новости www.ria.ru
Фото: Александр Вильф / РИА Новости www.ria.ru

По мнению участников рынка, новая модель ипотечного страхования содержит риски для бизнес-климата и для конечного потребителя: качество конкурентной среды может снизиться, а полная стоимость кредитов - вырасти. ЦБ РФ не разделяет эти опасения. Отраслевые союзы и аналитики считают, что проект рано запускать: имеет смысл еще раз сесть за стол переговоров с игроками рынка.

Фото: iStock
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Перейти от системы индивидуального страхования рисков ипотечных заемщиков в РФ к модели коллективного страхования кредиторов Банк России впервые предложил в апреле этого года. Как уже писала "РГ", концепция предполагает, что при выдаче ипотеки риски по объекту приобретаемой недвижимости, жизни и здоровья заемщика будет страховать банк-кредитор, а не конечный потребитель. Такая страховка станет обязательной: ее сумма будет учтена в полной стоимости кредита. Свою идею регулятор объясняет так: существующая практика страхования ипотечных рисков "сложилась не в пользу потребителя". Выплаты низкие, банковские комиссии высокие - около 40 процентов, страховые издержки и риски банкротства ложатся на заемщика. Самое главное - итоговые расходы на ипотеку для клиента крайне непрозрачны и завышены. "Основная задача, которую мы хотим решить, - это снизить полную стоимость ипотеки", - говорят в ЦБ. По оценкам регулятора, полная стоимость ипотечного кредита в 2019 году была ниже на 0,15-0,67 п.п., если бы подход концепции применялся уже сейчас.

Сейчас одно из условий получения ипотечного кредита - наличие у заемщика полисов страхования жизни или от несчастных случаев и болезни, а также имущественного страхования, напоминает старший директор по рейтингам страховых и инвестиционных компаний "Эксперт РА" Ольга Басова. Страхование риска утраты или повреждения приобретаемой квартиры является обязательным и предусмотрено ст. 31-ФЗ об ипотеке, уточняют в пресс-службе ВТБ. В этом банке розничным клиентам предлагают добровольно оформить комплексное страхование рисков, которое в числе прочих покрывает, например, риск прекращения или ограничения права собственности в течение первых 3 лет после покупки квартиры. При оформлении полного пакета рисков заемщик может рассчитывать на снижение ставки в размере 1 п.п. Что касается страховщика, большинство кредитных организаций предлагает ипотечному заемщику компанию из числа аккредитованных партнеров. На цифрах все это может выглядеть так. Заемщик ВТБ, мужчина 1984 года рождения, страхует комплекс из трех рисков (жизнь, имущество и титул) при сумме ипотечного кредита в размере 1,5 миллиона рублей. Страховая сумма по кредитному договору составит 1,65 миллиона рублей (плюс 10 процентов к сумме кредита), страховой тариф - 0,5612 процента. Сумма страховой премии за первый год действия договора по всему комплексу рисков при таких вводных достигнет 9,3 тысячи рублей (примеры расчетов "РГ" предоставил "Ингосстрах").

Действующая система страхования ипотечных рисков вполне устраивает участников рынка: они считают, что предложенный ЦБ подход не облегчит жизнь заемщикам, а скорее наоборот. "Концепция противоречит лучшим международным практикам и несет много рисков для рынка ипотечного страхования и страхования в целом", - рассуждает вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Виктор Дубровин. "Отношение к концепции негативное", - заявил "РГ" директор дирекции розничного бизнеса "Ингосстраха" Виталий Княгиничев. Он отметил, что концепция предполагает групповое страхование за счет банка (другие эксперты еще называют его "коллективным". - Прим. ред.), и здесь есть два момента. Во-первых, при групповом тарифе придется усреднять ставки, в то время как сейчас страховой тариф рассчитывается индивидуально с учетом конкретного профиля рисков. Очевидно, что кто-то из клиентов будет недоплачивать, а кто-то переплачивать. "Предполагаю, что тех, кто переплачивает, будет большинство: понятно же, что банк заложит свои расходы на страхование в ставку кредита", - отметил эксперт. Во-вторых, потоки страхования сосредоточатся у "банкостраховщиков" - финансовых групп, в состав которых входят организации по обоим направлениям бизнеса. "Уровень конкуренции снизится, что тоже повлияет на рост стоимости страхования", - говорит Княгиничев.

Действующая система страхования ипотечных рисков вполне устраивает участников рынка

Похожая реформа ипотечного страхования в Чили, иллюстрирует коммерческий директор ООО "СК КАРДИФ" Александра Громова, практически полностью закрыла этот рынок для свободной конкуренции и привела к потере возможности выбора со стороны клиентов. Басова из "Эксперт РА" соглашается с теми, кто прогнозирует проблемы с конкурентной средой в результате принятия концепции в текущем виде: "Банки будут выбирать аффилированные компании. При этом существует риск, что рыночные страховые компании для сохранения своих позиций в этом сегменте начнут демпинговать, снижая тарифы. Финансовая устойчивость таких страховщиков может снизиться". Позитивным результатом принятия концепции эксперт называет более прозрачное ценообразование.

Фото: Сергей Михеев
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Что касается влияния на цену для конечного потребителя, то здесь, похоже, мнения Банка России и рыночных игроков расходятся. По предварительным оценкам банка "Открытие", полная стоимость кредита с учетом вступления в силу новых требований ЦБ РФ для ипотечного страхования может вырасти на 0,5-0,8 п.п. Регулятор же, судя по всему, не видит оснований для увеличения стоимости ипотечных кредитов. Как отмечают в пресс-службе ЦБ, с учетом высокой маржинальности продукта наблюдается значительный потенциал для снижения полной стоимости ипотеки.

"Концепция обсуждалась с представителями банковского и страхового рынка, а также их ассоциациями", - констатируют в ЦБ. Хотя участники финансового рынка с нетерпением ждут продолжения диалога с Банком России и другими ведомствами по этому вопросу. "В виде законопроекта инициатива пока не оформлена", - констатируют в "Открытии". А ВТБ вообще считает "преждевременным комментировать данную концепцию".

Экономика Страхование

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