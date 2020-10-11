Углеводороды продолжат составлять львиную долю в мировом энергобалансе и в 2050 году, несмотря на рост спроса на возобновляемые источники энергии (ВИЭ), сказал глава минэнерго Александр Новак в интервью в рамках Мировой энергетической недели (World Energy Week).

"Возможно, в Европе будет по-другому, - сказал Новак. - Но есть еще Африка, Азиатско-Тихоокеанский регион, Латинская Америка. И здесь энергобаланс будет все равно в пользу углеводородов. Нам важно уже сегодня понимать, какие условия будут для обеспечения соответствующих энергоресурсов, чтобы весь земной шар обеспечить энергией".

Днем ранее эксперты ОПЕК в докладе World Oil Outlook сделали аналогичный прогноз, что для развитых стран эпоха нефти подходит к концу. По их мнению, восстановление спроса на нефть в мире после пандемии до докризисного уровня произойдет в 2022 году, но в дальнейшем потребление будет расти за счет развивающихся стран. Экономический рост членов ОЭСР останется в пределах 2%, а транспортный сектор этих стран сформирован и почти насыщен, поэтому перспектив увеличения спроса на нефть здесь нет, особенно учитывая их техническое развитие и экологическую повестку, сказано в докладе.

В целом ОПЕК понизила прогноз по спросу на нефть в долгосрочном периоде из-за COVID-19 - к 2040 году на 1 млн баррелей в сутки, до 109,3 млн баррелей. В 2020-м ожидается падение спроса до 90,7 млн баррелей в сутки с 99,7 млн в 2019 году. С 2021 года спрос на нефть вернется к росту и достигнет к 2025 году 103,7 млн баррелей в сутки.

Из этого напрашивается вывод, что условием для роста спроса на нефть станет ее низкая цена, поскольку она будет востребована в первую очередь не самыми богатыми странами. Это согласуется с прогнозами большинства аналитических агентств, которые не ждут в обозримом будущем котировок барреля выше 60 долларов.

С газом ситуация немного иная. Благодаря развитию технологий его сжижения и росту производства СПГ ожидается, что его потребление будет увеличиваться во всем мире. По словам Александра Новака, перспективы газа высоки не только как экологически чистого источника энергии, но и как источника производства водорода. А доля последнего в мировом энергобалансе в будущем может достигнуть от 7 до 25%.

Для развитых стран эпоха нефти подходит к концу, а с газом все иначе - его потребление растет везде

"Водород - это очень актуальная и популярная сейчас тема, его производство, хранение и использование в качестве источника энергии или накопителя энергии. В России ей уделяется много внимания. Активно занимаются научными исследованиями в этом направлении и разработкой соответствующих технологий", - подчеркнул российский министр.

Он также отметил, что Россия придерживается взятого ранее вектора развития на поддержку перехода на чистые технологии. Но только лишь солнце и ветер, на которые делается ставка в Европе, не смогут полностью обеспечить потребности в энергии всего земного шара. Около 2 млрд человек живут в условиях дефицита современных источников энергии, напомнил Александр Новак.