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11.10.2020 17:24
Рубрика: Экономика

Новак: Россия к 2025 г. будет производить 68 млн тонн СПГ в год

Текст: Сергей Тихонов

К 2025 году Россия будет производить более 68 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ) в год, заявил глава минэнерго Александр Новак в обращении к участникам конференции производителей и потребителей СПГ (LNG Producer-Consumer Conference 2020).

Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
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По его словам, в будущем доля России на глобальном рынке сжиженного газа может составить четверть от общемирового производства. По итогам 2019 года Россия произвела более 40 млрд. кубометров СПГ, что на 49% больше, чем годом ранее, отметил Новак.

Такой прирост производства удалось достигнуть за счет выхода на полную мощность крупнотоннажного завода "Ямал СПГ" общей мощностью 16,5 млн тонн, и запуска среднетоннажного предприятия "Криогаз-Высоцк" - 0,66 млн тонн. Также в России сейчас действует крупнотоннажный завод по производству СПГ "Сахалин-2" мощностью - 9,6 млн тонн.

К 2025 году планируется к запуску завод "АрктикСПГ-2" мощностью - 19,8 млн тонн, проект на Балтике в Усть-Луге - на 13 млн тонн, Обский СПГ - 4,8 млн тонн и СПГ-Портовая - 1,5 млн тонн в год.

Экономика Отрасли Нефть и газ Правительство Минэнерго

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