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Рубрика: Экономика

Оценена вероятность возврата рубля к курсам 2014 и 2016 годов

Текст: Георгий Панин
В последние дни происходит парадоксальный оптимистичный разворот настроений участников финансовых рынков. Он может определить и движение курса рубля на наступающей неделе. Но только ли рост ждет нашу валюту?
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Специально для "Российской газеты" Марк Гойхман, главный аналитик ТелеТрейд, оценил вероятность падения нацвалюты к минимумам 2014 года:

- На фоне острого всплеска второй волны пандемии в мире, казалось бы, - рассуждает эксперт, - под ударом должны быть рисковые активы, в том числе нефть и рубль. Но рынком владеет позитив.

Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
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Он связан со многими обстоятельствами. Дональд Трамп объявил о возобновлении переговоров с Конгрессом о пакете масштабных налогово-бюджетных стимулов для борьбы с последствиями пандемии. Парадокс в том, что он сам и свернул такие переговоры несколькими днями ранее. Но теперь рынки ждут этих денег, что поддерживает рисковые активы.

Кроме того, заметно увеличилось отставание предвыборного рейтинга действующего президента США от Джо Байдена. Инвесторы предполагают, что в случае победы последнего снизится склонность Вашингтона к "торговым войнам" с Китаем и ЕС, которые много месяцев создают опасения и риски.

Данные факторы повышают и спрос на сырье, и на валюты развивающихся рынков. Цена нефти Brent поднялась за несколько дней от 39 долларов за баррель к рубежам 43 долларам. И в ближайшие дни способна закрепиться в диапазоне 42-44 долларов за баррель.

12 октября все эти обстоятельства, уже повысившие курс рубля, могут сохранить его в техническом локальном коридоре 76-77,4 рубля за доллар и 90,1-91,6 рубля за евро. Значимых событий в понедельник не запланировано.

В течение недели динамика будет зависеть от развития названных факторов. В случае серьезного обострения ситуации с коронавирусом в Европе и, собственно, в России позиции рубля способны подвергнуться давлению.

Движение в ту или иную сторону могут спровоцировать разнообразные геополитические перипетии - от предвыборной ситуации в США до положения вокруг Нагорного Карабаха.

Несмотря на то, что осенью рубль показывает высокую волатильность, вряд ли стоит в ближайшее время, до выборов в США, ожидать повторения ситуации октября 2014 года, когда курс евро поднялся выше 100 рублей или января 2016 года, когда доллар стоил 86 рублей.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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Гипотетически такое можно предположить. Например, при резком падении нефтяных цен. Или в случае реального введения острых санкций против России с запретом покупать рублевые ОФЗ и осуществлять долларовые расчеты через корсчета в банках США. Однако такая вероятность, хотя и может повыситься в случае прихода Джо Байдена в Белый дом, даже в этом случае будет далеко не предрешенной.

Кроме того, финансовая система России гораздо лучше готова сейчас к стрессам, чем в 2014 и 2016 годах. В нашей экономике накоплена немалая "подушка безопасности" в виде Фонда национального благосостояния (ФНБ), тех же резервов ЦБ РФ. Низок государственный долг. При задействовании этих рычагов экономические власти способны при желании остановить неконтролируемую девальвацию рубля.

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