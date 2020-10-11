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11.10.2020 17:58
Рубрика: Экономика

И ты, брют

Российское вино просится в онлайн-продажу
Текст: Татьяна Карабут, Светлана Ментюкова
Легализация онлайн-торговли алкоголем откладывается на неопределенный срок. Против этого выступает несколько ведомств. Но российские виноделы предлагают в качестве эксперимента предоставить доступ в сеть российским винам: пить горькую от этого больше не станут.

В ближайшее время разрешения на онлайн-торговлю алкоголем ждать не стоит, сообщил директор департамента внутренней торговли минпромторга Никита Кузнецов на агропромышленной выставке "Золотая осень". Ведомство активно выступало в пользу онлайн-продаж, считая цифровую торговлю более прослеживаемой и прозрачной. Минпромторг рассчитывал принять закон на этот счет до конца этого года.

Фото: Виталий Тимкив/ТАСС
Минфин упростит маркировку алкоголя

Однако против плечом к плечу выступили минздрав, Роспотребнадзор и МВД. В МВД считают, что это приведет к росту числа "пьяных" преступлений, а также развитию нелегального рынка алкоголя. Помимо этого, как считают противники онлайн-продаж, такое решение повысит риск продаж спиртного несовершеннолетним. Вопрос легализации онлайн-продажи алкоголя сейчас не актуален и на повестке не стоит, еще раз подтвердили "РГ" в минфине.

Президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович предлагает в качестве эксперимента разрешить интернет-торговлю именно для российского вина.

Попович напоминает, что недавно вступил в силу закон, по которому появилась новая классификация вина - "вино России", то есть изготовленное из российского винограда.

"Почему россияне, живущие во Владивостоке, не могут позволить себе попробовать крымское или краснодарское вино из какой-нибудь небольшой винодельни? Они не станут от этого пить больше, - рассуждает Попович. - Но они смогут познакомиться с разнообразием продуктов нашей гигантской страны. Вина невероятно разнообразны. И для такого разнообразия дистанционная торговля очень нужна".

Мнение

Вадим Дробиз, директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя ("ЦИФРРА"):

- Запрет онлайн-продаж алкоголя, введенный в 2017 году, способствовал лишь развитию нелегального онлайн-рынка. В интернете существуют тысячи сайтов, на которых можно заказать алкоголь. Совершенно очевидно, что нужно легализовать этот канал сбыта, поскольку перекрыть его не удастся. Есть спрос - есть и предложение.

Фото: iStock
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Решение о запрете торговли алкоголем через интернет объясняли тем, что иначе почти невозможно проконтролировать возраст покупателя. Но давайте посмотрим, кто приобретает алкоголь через интернет? Это не какие-то подростки или люди, больные алкоголизмом, а люди взрослые и довольно обеспеченные. Поскольку дешевая продукция в Сети не представлена. То есть потенциальные потребители - это всего 10-15% населения. Никто не станет заказывать второсортную бутылку водки или пива в онлайн-магазине, ведь с учетом доставки она обойдется раза в два дороже. Ни подростки, ни алкоголики, у которых "трубы горят", не пойдут в интернет за бутылкой. Зато в казну начнут поступать налоги с продаж и прочие сборы, предусмотренные нашим законодательством.

Подготовила Анна Кольдина

Экономика Товары и цены Алкоголь и табак

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