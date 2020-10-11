Опубликован проект расписания ЕГЭ на 2021 год

Министерство просвещения опубликовало проект расписания ЕГЭ на 2021 год. По планам, экзамен для выпускников 11-х классов пройдет в три этапа: досрочный - с 22 марта по 16 апреля, основной - с 24 мая по 1 июля, и дополнительный - с 3 по 17 сентября.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Основные дни основного этапа, когда ЕГЭ будут сдавать большинство выпускников, будет выглядеть так: 24 мая (понедельник) - география, литература, химия; 27 мая (четверг) - русский язык; 31 мая (понедельник) - ЕГЭ по математике базового уровня, ‎ЕГЭ по математике профильного уровня; 3 июня (четверг) - история, физика; ЕГЭ по иностранному языку не станет обязательным 7 июня (понедельник) - обществознание; 10 июня (четверг) - иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, китайский) (за исключением раздела "Говорение"), биология; 15 июня (вторник) - иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, китайский) (раздел "Говорение"); 16 июня (среда) - иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, китайский) (раздел "Говорение"); 18 июня (пятница) - информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ); 19 июня (суббота) - информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ);