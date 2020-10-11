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Рубрика: Общество

Опубликован проект расписания ЕГЭ на 2021 год

Текст: Ксения Колесникова
Министерство просвещения опубликовало проект расписания ЕГЭ на 2021 год. По планам, экзамен для выпускников 11-х классов пройдет в три этапа: досрочный - с 22 марта по 16 апреля, основной - с 24 мая по 1 июля, и дополнительный - с 3 по 17 сентября.
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Основные дни основного этапа, когда ЕГЭ будут сдавать большинство выпускников, будет выглядеть так:

24 мая (понедельник) - география, литература, химия;

27 мая (четверг) - русский язык;

31 мая (понедельник) - ЕГЭ по математике базового уровня, ‎ЕГЭ по математике профильного уровня;

3 июня (четверг) - история, физика;

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
ЕГЭ по иностранному языку не станет обязательным

7 июня (понедельник) - обществознание;

10 июня (четверг) - иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, китайский) (за исключением раздела "Говорение"), биология;

15 июня (вторник) - иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, китайский) (раздел "Говорение");

16 июня (среда) - иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, китайский) (раздел "Говорение");

18 июня (пятница) - информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ);

19 июня (суббота) - информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ);

Опубликован проект расписания ОГЭ на 2021 год для 9-х классов

Текст: Ксения Колесникова
Министерство просвещения опубликовало проект расписания Основного государственного экзамена (ОГЭ) - для выпускников девятых классов. Он также пройдет в три этапа: досрочный - с 20 апреля по 14 мая, с 21 мая по 1 июля - основной, и дополнительный - с 3 по 22 сентября.

При этом большинство ребят будут сдавать экзамен в основные дни основного этапа:

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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21 мая (пятница) - иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский);

22 мая (суббота) - иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский);

25 мая (вторник) - история, физика, биология, химия;

28 мая (пятница) - обществознание;

1 июня (вторник) - биология, информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), география, химия;

4 июня (пятница) - русский язык;

8 июня (вторник) - математика;

11 июня (пятница) - литература, физика, информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), география;

Общество Образование Правительство Минпросвещения

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