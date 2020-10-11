Опубликован проект расписания ЕГЭ на 2021 год

Основные дни основного этапа, когда ЕГЭ будут сдавать большинство выпускников, будет выглядеть так:
24 мая (понедельник) - география, литература, химия;
27 мая (четверг) - русский язык;
31 мая (понедельник) - ЕГЭ по математике базового уровня, ЕГЭ по математике профильного уровня;
3 июня (четверг) - история, физика;
7 июня (понедельник) - обществознание;
10 июня (четверг) - иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, китайский) (за исключением раздела "Говорение"), биология;
15 июня (вторник) - иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, китайский) (раздел "Говорение");
16 июня (среда) - иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, китайский) (раздел "Говорение");
18 июня (пятница) - информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ);
19 июня (суббота) - информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ);
Опубликован проект расписания ОГЭ на 2021 год для 9-х классов
При этом большинство ребят будут сдавать экзамен в основные дни основного этапа:
21 мая (пятница) - иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский);
22 мая (суббота) - иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский);
25 мая (вторник) - история, физика, биология, химия;
28 мая (пятница) - обществознание;
1 июня (вторник) - биология, информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), география, химия;
4 июня (пятница) - русский язык;
8 июня (вторник) - математика;
11 июня (пятница) - литература, физика, информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), география;