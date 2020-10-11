Опубликован проект расписания ОГЭ на 2021 год для 9-х классов

Министерство просвещения опубликовало проект расписания Основного государственного экзамена (ОГЭ) - для выпускников девятых классов. Он также пройдет в три этапа: досрочный - с 20 апреля по 14 мая, с 21 мая по 1 июля - основной, и дополнительный - с 3 по 22 сентября.
Фото: Виталий Невар/ТАСС
При этом большинство ребят будут сдавать экзамен в основные дни основного этапа:
21 мая (пятница) - иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский);
22 мая (суббота) - иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский);
25 мая (вторник) - история, физика, биология, химия;
28 мая (пятница) - обществознание;
1 июня (вторник) - биология, информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), география, химия;
4 июня (пятница) - русский язык;
8 июня (вторник) - математика;
11 июня (пятница) - литература, физика, информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), география;