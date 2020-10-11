Полицейский участок в пригороде Парижа атаковала толпа с фейерверками

Около сорока человек атаковали с применением фейерверков полицейский комиссариат в Шампиньи-сюр-Марн, юго-восточном пригороде Парижа, где проживает много иммигрантов. Об этом сообщает 11 октября газета Le Monde.

Инцидент произошел вечером 10 октября. Несколько десятков человек устроили обстрел комиссариата с помощью восьми кассет фейерверков. По счастью, никто не пострадал, однако были повреждены несколько полицейских машин и разбита стеклянная входная дверь.

Пока что никто не задержан, ведется расследование. Как заявил глава МВД Франции Джеральд Джарманин в своем Twitter, "эти ребятишки никого не испугают своими выходками и не смогут воспрепятствовать борьбе с распространением наркотиков".

Это уже не первое нападение на комиссариат в Шампиньи-сюр-Марн, его штурмовали в 2018 году, а также в апреле 2020 года. Кроме того, двое полицейских этого комиссариата были жестоко избиты в ходе празднования Нового 2020 года.

Проблема во многом связана с тем, что этот комиссариат - единственный на район, где проживает 76 тысяч человек, плюс он расположен в развлекательном квартале, где процветает торговля наркотиками.