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11.10.2020 14:15
Рубрика: В мире

Полицейский участок в пригороде Парижа атаковала толпа с фейерверками

Текст: Константин Волков

Около сорока человек атаковали с применением фейерверков полицейский комиссариат в Шампиньи-сюр-Марн, юго-восточном пригороде Парижа, где проживает много иммигрантов. Об этом сообщает 11 октября газета Le Monde.

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
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Инцидент произошел вечером 10 октября. Несколько десятков человек устроили обстрел комиссариата с помощью восьми кассет фейерверков. По счастью, никто не пострадал, однако были повреждены несколько полицейских машин и разбита стеклянная входная дверь.

Пока что никто не задержан, ведется расследование. Как заявил глава МВД Франции Джеральд Джарманин в своем Twitter, "эти ребятишки никого не испугают своими выходками и не смогут воспрепятствовать борьбе с распространением наркотиков".

Это уже не первое нападение на комиссариат в Шампиньи-сюр-Марн, его штурмовали в 2018 году, а также в апреле 2020 года. Кроме того, двое полицейских этого комиссариата были жестоко избиты в ходе празднования Нового 2020 года.

Проблема во многом связана с тем, что этот комиссариат - единственный на район, где проживает 76 тысяч человек, плюс он расположен в развлекательном квартале, где процветает торговля наркотиками.

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