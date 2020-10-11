После ОСАГО потребители и страховщики чаще всего спорят о "жизни"

Споры по немоторным видам страхования финансовый уполномоченный рассматривает с 28 ноября 2019 года (до этого момента мы рассматривали обращения по "моторным" видам страхования - ОСАГО, каско, ДСАГО). В следующем месяце будет год, как финансовый уполномоченный разрешает споры потребителей со страховщиками по всем видам страхования, и уже можно подвести предварительные результаты этой деятельности.

Если проанализировать первые полгода работы с обращениями, связанными с немоторными видами страхования, с 28 ноября 2019 года по 28 мая 2020 года финансовому уполномоченному поступило 6877 обращений, что составило 7,5 процента от всех обращений, поступивших за этот период. Соответственно, оставшаяся часть обращений пришлась преимущественно на споры по ОСАГО, и высокая доля таких дел вполне очевидна. В силу своей обязательности этот вид страхования является массовым, ежегодно полисы ОСАГО оформляют десятки миллионов автовладельцев, и у кого-то из них так или иначе возникают споры со страховой компанией.

Что касается структуры обращений по немоторным видам страхования, то среди них можно выделить явную тройку лидеров по числу обращений. На первом месте - споры по страхованию жизни. В отношении этого вида только за первые полгода работы поступило 3331 обращение, что составляет 48,4 процента от общего числа обращений по немоторным видам страхования. На втором месте по количеству обращений - страхование от несчастных случаев и болезней (1855, или 27 процентов обращений), на третьем - страхование имущества (1040, 15,2 процента).

Статистика финансового уполномоченного свидетельствует, что у споров по страхованию жизни и страхованию от несчастных случаев и болезней наблюдается самая высокая ежемесячная динамика поступающих обращений. Так, например, если в январе у нас было всего 322 обращения по страхованию жизни, то в феврале - уже 697, в марте - 888, в апреле, когда в целом было снижение числа обращений, 502, а по результатам мая снова рост - 765 соответственно. По итогам августа (наш последний отчетный месяц) продолжился рост обращений в отношении этих двух видов страхования: 961 (страхование жизни) и 686 (страхование от несчастных случаев и болезни). Отмечу, что оба этих продукта потребители нередко приобретают при оформлении кредита.

Учитывая большое количество обращений в отношении страхования жизни и страхования от несчастных случаев и болезней, предлагаю рассмотреть характер этих дел подробней. В спорах по этим двум видам страхования потребители чаще всего обращаются с требованием о возврате страховой премии при расторжении договора страхования. Здесь мы сталкиваемся с примерами недобросовестных практик. Наиболее заметными являются случаи, когда потребителю отказывают в возврате премии в рамках периода охлаждения по договорам коллективного страхования жизни. По договору коллективного страхования потребитель является только застрахованным лицом, при этом расходы банку, формально являющемуся страхователем по таким договорам, на оплату страховой премии фактически возмещает потребитель.

Часто потребители хотят вернуть страховую премию при расторжении договора страхования

В соответствии с позицией Верховного суда Российской Федерации в данном случае потребитель все же признается страхователем и, соответственно, должен иметь право на возврат премии при досрочном расторжении в случае его обращения за возвратом части страховой премии в рамках периода охлаждения.

Финансовый уполномоченный в своих решениях придерживается аналогичной позиции.

Еще один пример недобросовестных практик, который мы отмечаем при рассмотрении споров по немоторным видам страхования, - отсутствие в условиях договора либо в правилах страхования указания на конкретный размер административных расходов страховщика в случае досрочного расторжения договора. Например, в некоторых договорах есть условие, что при расторжении договора страхования потребителю возвращается неиспользованная часть страховой премии пропорционально сроку действия договора за вычетом административных расходов страховой организации до 96 процентов. Такое условие противоречит нормам закона о защите прав потребителей, поскольку не содержит конкретных условий в части размера процента, удерживаемого организацией.

В среднесрочной перспективе возможно снижение числа обращений по страхованию жизни, поскольку имеет место общее падение рынка, в том числе рынка кредитования граждан. А чем меньше новых договоров страхования, в том числе в связи со снижением количества выданных кредитов, тем меньше споров по ним. Количество обращений по страхованию жизни может снизиться еще и потому, что 1 сентября вступил в силу закон о праве заемщика на возврат части страховой премии в случае досрочного погашения кредита. Такие поправки в закон положительно сказались на потребителях финансовых услуг, поскольку закон гарантированно позволяет вернуть часть страховой премии.

Если говорить о количестве решений, принятых финансовыми уполномоченными по результатам рассмотрения обращений по немоторным видам страхования, то за первые полгода принято 1138 решений. В 300 случаях (26,4 процента) требования потребителей финансовых услуг удовлетворены, а в 838 случаях (73,6 процента) потребителям отказано в удовлетворении требований. Такой процент отказов в удовлетворении связан с тем, что основная часть потребителей обращается за возвратом страховой премии по истечении "периода охлаждения", а у подавляющего числа страховщиков в данном случае по правилам страхования премия возврату не подлежит, что не противоречит Гражданскому кодексу РФ.

Однако, как я уже отметил, недавние законодательные изменения о праве заемщика вернуть часть страховой премии при досрочном погашении кредита могут изменить баланс решений, и число решений в пользу потребителей должно возрасти.