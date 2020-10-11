Посольство РФ в Латвии осудило депортацию российского ветерана

Посольство России в Латвии выразило решительный протест в связи с депортацией из республики экс-председателя Общелатвийского общества военных пенсионеров Владимира Норвинда. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на странице посольства в Facebook.

Дипломаты подчеркивают, что пожилой больной человек был выдворен из страны с нарушением всех норм этики и здравомыслия. Вопреки общепринятой консульской практике власти Латвии до сих пор не уведомили посольство в Риге о своих намерениях и действиях в отношении гражданина России, а также о мотивах этого поступка.

В дипмисии предупредили, что этот инцидент будет иметь негативные последствия в контексте российско-латвийских отношений.

Отметим, что Норвинда по решению МВД Латвии в пятницу выслали в Россию. Во время депортации мужчине стало плохо. Его отвезли в больницу, но затем все же доставили на границу и передали российским пограничникам.