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11.10.2020 17:50
Рубрика: Власть

В любом ЗАГСе

Правительство одобрило законопроект, разрешающий разводиться не по месту
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 229(8283)
Правительство России одобрило законопроект, делающий услуги ЗАГСов экстерриториальными.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как пояснил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, это означает, что гражданин сможет обращаться в ЗАГС для оформления документов независимо от места своей прописки. По любому вопросу. Сейчас принцип "прописка не важна" касается только свадеб.

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"Особенно важным это может оказаться в тех случаях, когда надо восстановить документы, например свидетельство о рождении или свидетельство о заключении брака", - пояснил Груздев. По его словам, новация позволит гражданам решить множество проблем. "Напомню, что несколько лет назад начал действовать Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния. Фактически создана единая облачная среда, в которой уполномоченные сотрудники органов ЗАГС могут выполнять любое действие по государственным услугам в сфере актов гражданского состояния", - рассказал председатель правления АЮР.

Старые архивы ЗАГСов переводятся в цифровой вид. "По мере включения ранее составленных актовых записей в реестр появляется возможность прямо в день обращения получить повторный документ: свидетельство или справку, даже если сама запись хранится в другом субъекте РФ. В перспективе запланировано появление новых сервисов для граждан. Например, возможность получать на портале госуслуг сведения из записей актов о себе и своих несовершеннолетних детях", - резюмировал Владимир Груздев.

Новые принципы могут оказаться удобными и для тех, чья любовная лодка внезапно разбилась о быт. Допустим, переехали в другой регион и поругались в ходе ремонта новой квартиры, не успев даже прописаться. Пожалуйста: можно прийти в ближайший ЗАГС и поставить крест на своих отношениях. Впрочем, лучше все-таки постараться сберечь семью. Но тут уж как получится.

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"Законопроект направлен на совершенствование порядка государственной регистрации актов гражданского состояния в целях повышения качества и доступности предоставления таких государственных услуг для граждан", - подчеркивают в Министерстве юстиции РФ.

Также в ведомстве поясняют, что законопроектом помимо прочего предусмотрено наделение правительства России полномочиями по определению особенностей государственной регистрации рождения и смерти.

Фото: iStock
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"Это необходимо для пилотной реализации суперсервисов "Рождение ребенка" и "Утрата близкого человека", - пояснили в минюсте. - Суперсервисы обеспечат получение всех необходимых документов, связанных с такими жизненными ситуациями, без личного посещения заявителями органов власти".

Подключиться к суперсервисам можно будет на портале госуслуг. Принципиально важно: такие сервисы создаются для людей, а не для чиновников, оформить документы в житейских ситуациях станет проще.

Власть Право Семейное право Правительство Законопроекты и комментарии

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