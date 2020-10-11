Правительство одобрило законопроект, разрешающий разводиться не по месту

Правительство России одобрило законопроект, делающий услуги ЗАГСов экстерриториальными.

Как пояснил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, это означает, что гражданин сможет обращаться в ЗАГС для оформления документов независимо от места своей прописки. По любому вопросу. Сейчас принцип "прописка не важна" касается только свадеб.

"Особенно важным это может оказаться в тех случаях, когда надо восстановить документы, например свидетельство о рождении или свидетельство о заключении брака", - пояснил Груздев. По его словам, новация позволит гражданам решить множество проблем. "Напомню, что несколько лет назад начал действовать Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния. Фактически создана единая облачная среда, в которой уполномоченные сотрудники органов ЗАГС могут выполнять любое действие по государственным услугам в сфере актов гражданского состояния", - рассказал председатель правления АЮР.

Старые архивы ЗАГСов переводятся в цифровой вид. "По мере включения ранее составленных актовых записей в реестр появляется возможность прямо в день обращения получить повторный документ: свидетельство или справку, даже если сама запись хранится в другом субъекте РФ. В перспективе запланировано появление новых сервисов для граждан. Например, возможность получать на портале госуслуг сведения из записей актов о себе и своих несовершеннолетних детях", - резюмировал Владимир Груздев.

Новые принципы могут оказаться удобными и для тех, чья любовная лодка внезапно разбилась о быт. Допустим, переехали в другой регион и поругались в ходе ремонта новой квартиры, не успев даже прописаться. Пожалуйста: можно прийти в ближайший ЗАГС и поставить крест на своих отношениях. Впрочем, лучше все-таки постараться сберечь семью. Но тут уж как получится.

Если супруги разругались вдрызг где-то в поездке, оформить развод можно будет в ближайшем ЗАГСе

"Законопроект направлен на совершенствование порядка государственной регистрации актов гражданского состояния в целях повышения качества и доступности предоставления таких государственных услуг для граждан", - подчеркивают в Министерстве юстиции РФ.

Также в ведомстве поясняют, что законопроектом помимо прочего предусмотрено наделение правительства России полномочиями по определению особенностей государственной регистрации рождения и смерти.

"Это необходимо для пилотной реализации суперсервисов "Рождение ребенка" и "Утрата близкого человека", - пояснили в минюсте. - Суперсервисы обеспечат получение всех необходимых документов, связанных с такими жизненными ситуациями, без личного посещения заявителями органов власти".

Подключиться к суперсервисам можно будет на портале госуслуг. Принципиально важно: такие сервисы создаются для людей, а не для чиновников, оформить документы в житейских ситуациях станет проще.