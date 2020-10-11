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11.10.2020 20:38
Рубрика: Власть

В адрес семьи

Для выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно выделено почти 9 млрд рублей
Текст: Владимир Кузьмин
Российская газета - Федеральный выпуск № 229(8283)
Еще 8,8 миллиарда рублей премьер-министр Михаил Мишустин направил в регионы для софинансирования выплат на детей в возрасте 3-7 лет.

Ежемесячное пособие установлено в этом году указом президента. Оно положено семьям с низким достатком, в которых размер среднедушевого дохода не превышает величину прожиточного минимума, установленную в регионе проживания. Размер выплаты составляет 50 процентов регионального прожиточного минимума на ребенка, или около 5,5 тысячи рублей в зависимости от субъекта Федерации.

Фото: iStock
С 2021 года механизм прямых выплат больничных заработает по всей стране

Необходимость дополнительного финансирования этого механизма поддержки семей возникла в связи с ростом количества детей, чьи родители имеют на нее право. Процедура оформления выплаты упрощена максимально. Это можно сделать в электронном виде на портале госуслуг, а также лично обратившись в многофункциональный центр или органы соцзащиты.

Средства потребовались из-за увеличения количества детей, на которых положены выплаты

Со следующего года размер материальной поддержки должен увеличиться. Как ранее подчеркивали в министерстве труда и социальной защиты, она будет оказываться в полном объеме, если при текущем уровне выплаты среднедушевой доход в семье все равно не дотягивает до прожиточного минимума. По предварительным оценкам, это потребует дополнительно почти 95 миллиардов рублей. В сентябре на встрече с сенаторами глава государства попросил правительство определить четкие и справедливые критерии поддержки семей с низкими доходами и предусмотреть в проекте бюджета на следующий год увеличение выплат.

Власть Работа власти Госуправление Общество Семья и дети Правительство Председатель Правительства Декретные и пособия на ребенка

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