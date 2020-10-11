В Таджикистане в воскресенье состоялись выборы президента республики. Они были признаны состоявшими задолго до закрытия избирательных участков.

По данным ЦИК, уже в 15.00 (за пять часов до окончания голосования) явка превысила 70 процентов. За пост президента боролись пять кандидатов, включая нынешнего главу государства Эмомали Рахмона. Предварительные итоги планируется объявить в понедельник, а окончательные - не позднее чем через две недели. Как отметили в МВД республики, выборы проходили в спокойной обстановке. Международные наблюдатели Межпарламентской Ассамблеи СНГ заключили, что голосование прошло на высоком организационном уровне.