Беспорядки, начавшиеся в Киргизии, могут привести к пересмотру правил выборов и новым конституционным реформам. О таких намерениях заявил новый премьер республики Садыр Жапаров, который в эти выходные наконец заручился поддержкой действующего созыва парламента, собравшего кворум, и был утвержден им в должности. Большинство партий - участниц протестов тем временем оттеснены на обочину политического процесса, а в отношении ряда политиков возбуждены уголовные дела.

С субботы в Бишкек введены военные. На въездах установлены блокпосты, а в городе введен комендантский час. Такими мерами в республике решили пресечь беспорядки, продолжавшиеся с начала прошлой недели. Бывший президент Алмазбек Атамбаев и другие политики, освобожденные протестующими, вновь взяты под стражу. Исключением стал Жапаров, которому доверили возглавить "технический" кабинет министров и который, опять же, должен обеспечить проведение новых выборов в парламент.

С избранием нового премьера и вступлением в игру военных в Бишкеке наступило долгожданное затишье. Жапаров обещает использовать этот период для наведения порядка в стране. Он убежден, что действующая система, включая избирательную, себя не оправдала. Перемены, возможно, не затронут только внешнеполитический вектор. Россия, по словам Жапарова, была и останется главным стратегическим партнером Киргизии.