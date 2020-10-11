Премьер Киргизии назвал Россию главным стратегическим партнером

Москва является главным стратегическим партнером Бишкека и останется им. С таким заявлением выступил новый премьер-министр Киргизии Садыр Жапаров на пресс-конференции.

Отвечая на вопрос о перспективах сотрудничества двух государств он подчеркнул, что Россию и Киргизию многое связывает, в том числе и в геополитическом плане, пишет РИА Новости.

Ранее Садыр Жапаров был утвержден на посту главы кабинета министров Киргизии. Это произошло на внеочередном заседании парламента республики. Также депутаты утвердили состав и структуру кабинета министров.