Путин рассказал об отношениях в большой политике

"В большой политике, вообще-то, нет друзей. Не должно быть", - сказал Владимир Путин. "В большой политике есть интересы государства и народа, которые представляет тот или другой человек, занимающийся политической деятельностью", - пояснил он.

"Но прежде всего человек, который представляет страну, должен думать о ее интересах", - заявил Путин.

"Хорошие отношения между людьми всегда помогают в решении самых сложных проблем. И наоборот, если эти отношения в личном плане не складываются, это осложняет работу в интересах как раз своей собственной страны", - также сказал президент.