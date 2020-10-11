Путин рассказал об отношениях в большой политике

В большой политике нет друзей, есть интересы государства и народа. Об этом заявил президент в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" (ВГТРК).
"В большой политике, вообще-то, нет друзей. Не должно быть", - сказал Владимир Путин. "В большой политике есть интересы государства и народа, которые представляет тот или другой человек, занимающийся политической деятельностью", - пояснил он.
"Но прежде всего человек, который представляет страну, должен думать о ее интересах", - заявил Путин.
"Хорошие отношения между людьми всегда помогают в решении самых сложных проблем. И наоборот, если эти отношения в личном плане не складываются, это осложняет работу в интересах как раз своей собственной страны", - также сказал президент.