"В большой политике вообще-то нет друзей. Не должно быть", - сказал Владимир Путин. "В большой политике есть интересы государства и народа, которые представляет тот или другой человек, занимающийся политической деятельностью", - пояснил он.

"Хорошие отношения между людьми всегда помогают в решении самых сложных проблем. И наоборот, если эти отношения в личном плане не складываются, это осложняет работу в интересах как раз своей собственной страны", - продолжил президент.

Между политиками могут складываться и складываются, как между всеми людьми, либо хорошие отношения, либо не очень, заметил Путин. "Но прежде всего человек, который представляет страну, должен думать о ее интересах", - подчеркнул он.

Россия надеется, что сможет продолжить работу с другими государствами в сфере информационной безопасности, в том числе и с США, хотя ответа пока нет. "Мы не в первый раз формулируем это предложение, надеемся, что в реализации сделанных предложений, в работе над ними все заинтересованы", - сказал президент, говоря о своей инициативе возобновить сотрудничество в области кибербезопасности.

"Мы не теряем надежду на то, что сможем эту работу продолжить со всеми заинтересованными сторонами, в том числе и с Соединенными Штатами", - подчеркнул Путин. Но пока по ряду предложений от США ответа нет, зато продолжаются безосновательные претензии по поводу якобы российской "гиперактивности" в информационной сфере и якобы вмешательстве в американские выборы.

Хорошие отношения между людьми в большой политике помогают решать самые сложные проблемы, но главное - отстаивать интересы собственной страны

Президент также рассказал, что ему дарят внуки на день рождения. На прошлой неделе, 7 октября, Владимиру Путину исполнилось 68 лет . В интервью он заметил, что от внуков получает в подарок "поделки, рисунки, просто поздравления".

В свой день рождения президент всегда ждет поздравлений прежде всего от близких и друзей. "Если они не со мной вместе встречают мой день рождения, то обязательно позвонят, проявят себя как-то", - сказал он.