Рафаэль Надаль в 13-й раз стал победителем "Ролан Гаррос"

Испанец Рафаэль Надаль обыграл в финале Открытого чемпионата Франции ("Ролан Гаррос") серба Новака Джоковича в трех сетах - 6:0, 6:2, 7:5. Встреча продолжалась 2 часа 41 минуту.

Несмотря на определенные ожидания, борьбы в решающем матче на кортах Парижа не получилось. А в первой партии Надаль и вовсе не отдал сопернику ни одного гейма. Небольшое сопротивление Джокович оказал Рафаэлю лишь в третьем сете, но, сделав обратный брейк, затем Новак снова отдал свою подачу и потерпел поражение.

Для Надаля сегодняшний триумф был знаковым еще по двум причинам: он стал 20-кратным победителем турниров "Большого шлема", повторив достижение швейцарца Роджера Федерера и выиграл 100-й матч на "Ролан Гаррос".