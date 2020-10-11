Продолжаются матчи регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Накануне очередную победу в турнире одержали хоккеисты ЦСКА. На сей раз армейцы в гостях огорчили уфимский "Салават Юлаев" - 4:2.

После первого периода счет был равным - по шайбе забросили Богдан Киселевич и Филип Ларсен, реализовавший большинство.

Во второй двадцатиминутке "красно-синие" вырвались вперед благодаря шайбам Сергея Андронова и Марио Кемпе, который воспользовался меньшинством соперника. У уфимцев отличился Михаил Воробьев, который также забил в большинстве.

В третьем периоде Артем Сергеев увеличил преимущество армейской команды.

Отметим, что эта победа стала для команды Игоря Никитина седьмой подряд, ЦСКА является единоличным лидером Западной конференции.

Вот как Никитин прокомментировал итоги поединка на пресс-конференции:

- Доволен тем, что ребята хорошо сыграли. Мы понимали проблемы соперника и дали сыграть своей молодежи. Могу сказать, что они достойно воспользовались своим шансом. Выездная серия продолжается, и будем готовиться к следующим матчам.

Меня спрашивают, в чем причины отсутствия ряда игроков. Ну тут нельзя ответить однозначно: у кого-то коронавирус, у кого-то повреждения, кому-то дали отдохнуть. У всех команд в КХЛ одни и те же проблемы.

Ну и, наконец, хотел бы остановиться на реализации нашего большинства. Оно очень скверное, и, наверное, в этом виноваты психология и техника. Когда нападающие не могут забить, это, наверное, давит на них психологически. Но умение преодолеть подобное отличает большого мастера. Работаем над этим.

Для ЦСКА победа в Уфе над "Салаватом Юлаевым" стала седьмой подряд в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги

Из других матчей игрового дня отметим победу петербургского СКА над "Сочи" - 4:3.

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Яков Тренин и Антон Бурдасов, реализовавший большинство, а также Линден Вей и Евгений Кетов. У "Сочи" отличились Сергей Шмелев, Даниил Огирчук и Мальте Стремвалль.

Благодаря успеху армейцы с берегов Невы прервали серию из двух поражений подряд и с 21 очком разместились на второй строчке в турнирной таблице Западной конференции.

Овечкин ждет прибавки

Клуб Национальной хоккейной лиги "Колорадо Эвеланш" объявил о продлении контракта с российским нападающим Валерием Ничушкиным. Новое соглашение с 25-летним хоккеистом рассчитано на два года.

"Валерий сыграл важные для нас минуты в прошлом сезоне и провел один из лучших сезонов в своей карьере. Это большой и молодой нападающий, который надежен и при игре в защите. Мы рады, что он сыграет за нас еще два сезона", - цитируют слова генерального менеджера "Эвеланш" Джо Сакика мировые информационные агентства.

А вот лидер клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин в ближайшее время ждет щедрое предложение от боссов команды.

Если предположения экспертов оправдаются, то Александр может стать самым высокооплачиваемым россиянином в НХЛ. В прошлом сезоне форвард в 65 матчах регулярного чемпионата НХЛ набрал 27 (13+14) очков.

После этого 35-летний Овечкин, контракт которого истекает в 2021 году, сообщил о своем желании продлить соглашение и зарабатывать 12 миллионов долларов в год.

Сейчас больше всех среди российских игроков получает Артемий Панарин из "Нью-Йорк Рейнджерс" (11,5 миллиона долларов ежегодно).

Сообщается, что Овечкин до сих пока не решил, как собирается вести переговоры с руководством "Вашингтона" - самостоятельно или при помощи агентов.

Отметим, что "Вашингтон" ранее предлагал Овечкину контракт от трех до пяти лет на сумму около 9,5-10 миллионов за сезон.