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11.10.2020 21:50
Рубрика: Спорт

Армейцы шайбы не считают

ЦСКА уверенно лидирует в регулярном чемпионате КХЛ
Текст: Василиса Гончарова
Российская газета - Федеральный выпуск № 229(8283)
Продолжаются матчи регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Хоккеисты ЦСКА и питерского СКА возглавляют турнирную таблицу Западной конференции КХЛ. Фото: Михаил Синицын/РГ Хоккеисты ЦСКА и питерского СКА возглавляют турнирную таблицу Западной конференции КХЛ. Фото: Михаил Синицын/РГ
Хоккеисты ЦСКА и питерского СКА возглавляют турнирную таблицу Западной конференции КХЛ. Фото: Михаил Синицын/РГ

Накануне очередную победу в турнире одержали хоккеисты ЦСКА. На сей раз армейцы в гостях огорчили уфимский "Салават Юлаев" - 4:2.

После первого периода счет был равным - по шайбе забросили Богдан Киселевич и Филип Ларсен, реализовавший большинство.

Во второй двадцатиминутке "красно-синие" вырвались вперед благодаря шайбам Сергея Андронова и Марио Кемпе, который воспользовался меньшинством соперника. У уфимцев отличился Михаил Воробьев, который также забил в большинстве.

В третьем периоде Артем Сергеев увеличил преимущество армейской команды.

Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС
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Отметим, что эта победа стала для команды Игоря Никитина седьмой подряд, ЦСКА является единоличным лидером Западной конференции.

Вот как Никитин прокомментировал итоги поединка на пресс-конференции:

- Доволен тем, что ребята хорошо сыграли. Мы понимали проблемы соперника и дали сыграть своей молодежи. Могу сказать, что они достойно воспользовались своим шансом. Выездная серия продолжается, и будем готовиться к следующим матчам.

Меня спрашивают, в чем причины отсутствия ряда игроков. Ну тут нельзя ответить однозначно: у кого-то коронавирус, у кого-то повреждения, кому-то дали отдохнуть. У всех команд в КХЛ одни и те же проблемы.

Ну и, наконец, хотел бы остановиться на реализации нашего большинства. Оно очень скверное, и, наверное, в этом виноваты психология и техника. Когда нападающие не могут забить, это, наверное, давит на них психологически. Но умение преодолеть подобное отличает большого мастера. Работаем над этим.

Для ЦСКА победа в Уфе над "Салаватом Юлаевым" стала седьмой подряд в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги

Из других матчей игрового дня отметим победу петербургского СКА над "Сочи" - 4:3.

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Яков Тренин и Антон Бурдасов, реализовавший большинство, а также Линден Вей и Евгений Кетов. У "Сочи" отличились Сергей Шмелев, Даниил Огирчук и Мальте Стремвалль.

Благодаря успеху армейцы с берегов Невы прервали серию из двух поражений подряд и с 21 очком разместились на второй строчке в турнирной таблице Западной конференции.

Овечкин ждет прибавки

Клуб Национальной хоккейной лиги "Колорадо Эвеланш" объявил о продлении контракта с российским нападающим Валерием Ничушкиным. Новое соглашение с 25-летним хоккеистом рассчитано на два года.

"Валерий сыграл важные для нас минуты в прошлом сезоне и провел один из лучших сезонов в своей карьере. Это большой и молодой нападающий, который надежен и при игре в защите. Мы рады, что он сыграет за нас еще два сезона", - цитируют слова генерального менеджера "Эвеланш" Джо Сакика мировые информационные агентства.

А вот лидер клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин в ближайшее время ждет щедрое предложение от боссов команды.

Если предположения экспертов оправдаются, то Александр может стать самым высокооплачиваемым россиянином в НХЛ. В прошлом сезоне форвард в 65 матчах регулярного чемпионата НХЛ набрал 27 (13+14) очков.

Фото: AP Photo/Alex Brandon
Овечкин украсил обложку игры NHL 2021

После этого 35-летний Овечкин, контракт которого истекает в 2021 году, сообщил о своем желании продлить соглашение и зарабатывать 12 миллионов долларов в год.

Сейчас больше всех среди российских игроков получает Артемий Панарин из "Нью-Йорк Рейнджерс" (11,5 миллиона долларов ежегодно).

Сообщается, что Овечкин до сих пока не решил, как собирается вести переговоры с руководством "Вашингтона" - самостоятельно или при помощи агентов.

Отметим, что "Вашингтон" ранее предлагал Овечкину контракт от трех до пяти лет на сумму около 9,5-10 миллионов за сезон.

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