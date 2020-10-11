Прошли матчи второго т - ура регулярного чемпионата Евролиги. В этом турнире, как и в прошлом, незавершенном сезоне, участвуют три российских клуба. ЦСКА дома взял верх над израильским "Маккаби" из Тель-Авива (76:72), питерский "Зенит" на берегах Невы одолел испанскую "Барселону" (74:70), "Химки" в Подмосковье уступили литовскому "Жальгирису" (70:84).

Несмотря на то что представители России потерпели только одно поражение в трех играх, в центре особого внимания оказался именно матч на паркете "Арена Мытищи", за которым вживую наблюдали, соблюдая на трибунах необходимую социальную дистанцию, 627 зрителей. То есть это раз в десять меньaше, чем приходит болельщиков поболеть за команду непревзойденного снайпера Алексея Шведа при обычных, допандемических условиях.

Йонасу Жеребко (справа) любые напасти нипочем. Отработал почти без замен и набрал 23 очка. Фото: Александр Щербак/ТАСС

Эта игра вообще не должна была состояться. Руководство клуба и тренерский штаб во главе с олимпийским чемпионом Сеула-1988 Римасом Куртинайтисом в преддверии встречи испытывали небывалый дефицит игроков. Кто-то травмирован или продолжает восстанавливаться, у кого-то подозрение на коронавирус.

Однако сработал не прагматичный расчет подойти формально, и никто бы не бросил камня, а классический отечественный принцип "нас мало, но мы в тельняшках". Евролига пошла навстречу и позволила по объективным причинам перенести матч на один вперед. А к стартовой церемонии зрители и телеболельщики смогли наблюдать, что у гостей из Прибалтики в заявке, и готовы показывать мастерство положенная регламентом дюжина баскетболистов, а химчане с грехом пополам буквально наскребли восемь исполнителей, причем кое-кого из них не знали даже самые продвинутые спецы.

Обратимся к фактам. "Химки" начали сезон в Единой лиге и Евролиге без трех ключевых "малышей" - топовых игроков задней линии безоговорочного лидера команды Алексея Шведа, серба Стефана Йовича и Егоря Вяльцева. Плюс по причинам, характерным для нынешнего времени, не присоединился к команде перешедший из казанского УНИКСа американский бомбардир Эррик МакКоллум.

В первых числах октября были выявлены условно-положительные результаты теста ПЦР (COVID-19) у еще трех системообразующих баскетболистов основного состава - Яниса Тиммы, Евгения Воронова и Джордана Мики. Итого уже минус семь человек от оптимальной заявки. Спортсмены были изолированы и находились под наблюдением медиков.

За два дня до матча против "Жальгириса" ситуация с личным составом приняла уже, казалось бы, нерешаемый никак оборот. Ведь условно-положительные результаты тестов ПЦР еще у двоих - Грега Монро и Максима Барашкова. Арифметика следует нехитрая: минус девять баскетболистов от того списка на выбор, который хотел бы видеть Римас Куртинайтис и его ближайшие помощники.

"Джокера" Владислава Одинокова до его появления на матче против "Жальгириса" почти не знали болельщики и даже эрудированные специалисты

В этой абсолютно прозрачной форс-мажорной ситуации условный руководитель клуба из числа новомодных топ-менеджеров просто снял бы команду с игры. Но гендиректор БК "Химки" Павел Астахов как был спортивным бойцом во время его игровой карьеры, так им и остался. Есть в биографии Астахова один совершенно уникальный факт. Лет 25 назад январским морозным вечером, когда уже и столичное метро закрывалось, Павел вместе с нынешним рулевым краснодарского "Локомотива-Кубани" Евгением Пашутиным в майках московского "Динамо" вдвоем носились по площадке УСЗ ЦСКА, сдерживая натиск пятерки греческого "Паниониоса".

Таковы были последствия затянувшегося перед еврокубковым баскетболом безразмерного волейбола, опоздания гостей на игру из-за трафика на заснеженной Ленинградке, а затем, когда все начали матч уже изрядно на нервах, разразилась драка, повлекшая за собой кучу дисквалифицирующих фолов.

И сейчас "Химки" получили от Евролиги день "на перекличку личного состава", заявили на матч восемь человек. Причем и здесь поправка необходима: латвийский защитник Дайрис Бертанс был травмирован, все равно играть не мог, но одна формальность требовала его присутствия просто в заявке. А "джокером" стал неизвестный прежде никому 20-летний форвард Владислав Одиноков, который сразу же ошарашил всех 11 набранными очками.

Этот парень далеко не лидер одной из молодежных фарм-команд обширного клубного хозяйства БК "Химки", но он был призван подстраховать на конкретной позиции, и Куртинайтис знал, что у Одинокова поджилки не затрясутся. Результат превзошел ожидания: 18 минут чистого времени в игре, три дальних попадания из четырех попыток (!), суммарно 11 очков.

Недолечившийся Егор Вяльцев в день своего 35-летнего юбилея в концовке матча бегал по площадке фактически "на одной ноге", ибо законы природы не отменяли боль в поврежденном ахилле.

С максимальной загрузкой действовали основные исполнители: Сергей Карасев, 37-летний (!) Сергей Моня, Вячеслав Зайцев, Девин Букер и набравший 23 очка лучший бомбардир всего матча Йонас Жеребко.

Удивительное дело, еще в середине встречи хозяева лидировали 8-9 очков, но затем неизбежно сказалась насыщенность скамейки запасных у "Жальгириса". Чудес не бывает, подвигам место еще есть!

Комментарий

Римас Куртинайтис, главный тренер БК "Химки":

Наши выложились на максимуме. Ждем возвращения в строй травмированных и тех, кто переболел коронавирусом. Пришлось подключать Влада Одинокова, игрока из третьей команды. Он большой молодец, проявил характер и сыграл как смог. Мне хотелось от него большего, чтобы все сделал получше. Вероятно, он совершил самый большой скачок в Европе, потому что еще в прошлом году играл в нашей третьей команде, а теперь выступает в Евролиге. Парень молодой, волнуется, и чуть-чуть ему не хватило, но для первого раза он выглядел вполне достойно. Искренне рад за него.