Марина Удгодская совсем недавно работала уборщицей в сельсовете. А десять дней назад она вступила в должность главы Повалихинского сельского поселения Чухломского района Костромской области.

У Марины вряд ли останется время на свое хозяйство. Теперь в ее зоне ответственности - 29 деревень. Фото: Алексей Молоторенко

Поучила удостоверение: запаянную в пластик голубую бумажку, где сказано, что она избрана народом. Глава Чухломского района напутствовал нового администратора: не волнуйтесь, Марина Викторовна, все у вас получится.

Бывшая уборщица поблагодарила, вышла из администрации, села в черную "Приору" и отправилась в объезд своих владений: знакомиться с проголосовавшими за нее людьми. Следом поехал и корреспондент "РГ". За два дня, проведенных среди нарядных костромских лесов, стало понятно, что выборы в Чухломе - не просто политический анекдот.

Вчера позвонил Удгодской, чтобы задать еще пару вопросов, но она наотрез отказалась говорить: "Извините, некогда. Работать надо. Давайте позже". Это уже была не та растерянная, ошеломленная неожиданной славой женщина, что пряталась от журналистов в лесу. А Марина Викторовна Удгодская - глава сельского поселения.

Похоже, не случайно набрала она 61 процент на выборах, вдвое обойдя прежнего главу. Земляки знают Марину лучше ее самой. "Справится, - говорят они. - Если надо - поможем".

Мама-кочегар

Удгодская родом из этих мест. После школы выучилась в Чухломе на продавца, вышла замуж, родила дочь, затем сына. Когда собралась на работу, вакансии в обоих деревенских магазинах оказались заняты, зато в сельсовет требовалась уборщица.

Зарплата небольшая - 3000 рублей. Но и дел немного: вечером за полчаса вымыть полы и протереть пыль. Марина устроилась. "Нормальная работа, - говорит она, - у нас тут выбирать особо не из чего". Освоила профессию кочегара - все отопление в Повалихино печное. Зимой ее зарплата вырастала до 14 тысяч. Выручало домашнее хозяйство: десяток кур и уток, пара гусей, кролики. Еще есть пять кошек и две собаки, черепаха, белка, попугай и непрерывно плодящиеся улитки.

Мэром Усть-Илимска выбрали 28-летнюю домохозяйку Анну Щекину. Главой Юголокского муниципального образования стал 21-летний студент Иван Булатников. А Сусанинского муниципального района - водитель автобуса Сергей Давыденко

- У главы сельсовета рабочий день ненормированный, 24 часа. Кто за зоопарком смотреть будет? - спрашиваю.

- Семья поможет. Дети взрослые, к хозяйству приучены.

Первый визит в качестве главы поселения Марина Удгодская совершила на родину, в соседнюю деревню Лаврентьевское. В доме, где она выросла, теперь живут другие люди. К ним она и зашла.

- Здравствуйте, я ваш новый глава. Есть проблемы - обращайтесь, будем решать, - сказала Удгодская хозяйке. Та пообещала поддерживать новую администрацию во всех ее начинаниях.

- Мне Марина нравится, - заявила Светлана Смирнова журналистам (они ездили за главой сельсовета кортежем). - Девушка хорошая, мы ее знаем, люди помогут.

Обычная сельская женщина: 35 лет, муж - вахтовик в Москве. Удгодская об административной карьере и не мечтала. Но в августе Маринин работодатель, глава сельсовета Николай Локтев, сделал предложение, которое перевернуло ее жизнь. Локтеву нужен был оппонент на выборах. Реального не нашлось, а выборов из одного человека не бывает. Глава уговорил свою уборщицу стать "техническим кандидатом" и с треском ей проиграл.

- Я просто хотела ему помочь, - говорит Марина. - А люди пришли и проголосовали...

За клюквой

14 сентября, когда стали известны результаты выборов, Удгодская проснулась знаменитой. Да и у всей деревни Повалихино началась веселая жизнь.

Из Москвы в костромскую глубинку примчались съемочные группы и блогеры, телефон в сельсовете звонил, не переставая, а мобильники деревенским жителям пришлось отключить, иначе надрывались и они. Журналисты и сейчас там. В Википедии появилась статья о Повалихинском сельсовете, а биография Марины Удгодской размещена на сайтах знаменитостей.

В конце сентября она была недостижимой мечтой телевизионщиков: все федеральные каналы пытались взять у нее интервью, но никому это не удавалось. Девушка пряталась от журналистов по соседям или на весь день уходила в лес за клюквой. 1 октября, выйдя из дверей районной администрации в новом качестве, Марина Викторовна сама подошла к прессе сама.

- Ощущения нормальные. Сперва немного подрастерялась, но поняла, что все меня поддерживают: семья, односельчане, администрация, и успокоилась. Все хорошо: вступила в должность и буду работать, в отставку не подам.

В Повалихинском сельском поселении 29 деревень, но обитаемы лишь шесть. На территории размером с четыре Парижа живет 386 человек, плотность населения здесь 0,96 человека на квадратный километр.

Первым делом Удгодская планирует заняться устройством запруды на реке Воче, а то летом людям купаться негде. В советские времена плотина была, да развалилась, в межень вода в Воче опускается ниже детских коленок. Нет в Повалихино и детской площадки - Удгодская уже присмотрела место под нее. Нужно чинить разбитые лесовозами дороги.

- Думаю, Марина Викторовна справится с той работой, которую доверили ей жители. Команда в районе сильная, все ей помогут: глава района, региональное управление внутренней политики и наша Ассоциация глав муниципальных образований, - рассказала председатель объединения, депутат костромской облдумы Галина Полякова.

В середине октября, дав новому главе немного обвыкнуться, Удгодскую отправят на учебу. Первые двухдневные курсы посвятят работе с муниципальными финансами. Затем будут занятия по правовым основам местного самоуправления, работе с документами и прочим административным премудностям. За Повалихино закреплен куратор из обладминистрации, к нему Марина сможет обращаться по любым вопросам. Куратор будет наведываться и сам: знакомить с новостями, вникать в положение дел, решать проблемы на месте. Пообещал помогать и Локтев.

Воля народа

Костромские леса в конце сентября пахнут влажно и нежно. Когда в облаках возникает просвет, чащи и перелески вспыхивают под солнцем яркими пятнами темно-зеленого, желтого, оранжевого и багряного. Красота!

В свой первый день на посту главы поселения Марина Удгодская приехала в Лаврентьевское. Здесь она выросла. Потом Светлана Смирнова (с ней Марина на фото) скажет: "Девушка хорошая, мы ее знаем, люди помогут". Фото: Алексей Молоторенко

Среди этого великолепия по маленькой, в пять улиц, деревне Повалихино слонялись съемочные группы федеральных каналов. Они брали интервью у всех подряд: старушек на завалинке, продавщиц двух повалихинских магазинов, редких прохожих. Узнав, что я не местный, съемочные группы моментально теряли ко мне интерес.

Прошедшие выборы разделили деревенское население. "Нормальный глава. Когда водопровод сломался, он сам по колодцам лазил - специалиста не нашлось - и свои деньги вкладывал", - говорили сторонники Николая Локтева. Его оппоненты в связи с тем же водопроводом припомнили, что весной, во время кампании по установке счетчиков на воду, глава поставил прибор себе, а остальным объявил за три дня до дедлайна. Рассказали об отсутствии дров для клуба и одинокой бабуле, у которой сломалась газовая плита и приходится готовить на печке, - починить плиту некому.

Все будет хорошо

На меня Николай Локтев смотрел как на дождь за окном: вещь неприятную, но неизбежную.

- Почему люди так проголосовали, не знаю. Но раз проголосовали, так и будет. Марина справится, мы поможем, все будет хорошо, - проговорил он тихим, но непреклонным голосом. Таким же, наверное, он увещевал пьяниц в бытность повалихинским участковым.

Надо отдать должное мужеству Николая Сергеевича. Уже неделю пресса посыпает его душевные раны не солью даже, а хлоркой. Другой бы спрятался, отключил телефон или ушел за клюквой, а он ходил на работу до последнего дня. И в сотый раз отвечал на одни и те же неприятные вопросы.

Но на инаугурацию своей протеже Локтев не пришел. И сколько ни рыскали потом по деревне телевизионщики, найти его они не смогли. Николай Сергеевич пост сдал.

Комментарий

Александра Глухова, доктор политических наук, заведующая кафедрой социологии и политологии Воронежского госуниверситета:

- Любопытная история, произошедшая в Костромской области, на самом деле не новость. Подобные казусы, когда на выборах побеждают "неожиданные" люди, все чаще случаются в различных регионах.

Они показывают, что возник новый тренд - запрос избирателей на народную власть, руководителей из числа своих. "Мы его знаем, доверяем ему, он один из нас", - так можно сформулировать мотив голосующих. Это также говорит о желании перемен в обществе.

Вспомните, как в прошлом году прошла череда скандалов, вызванных нравственной глухотой и откровенных хамством чиновников. Один назвал людей "шелупонью", другая сказала "проживете на макарошках". А интернет моментально транслировал их высказывания на всю страну - сейчас скрыть такое невозможно.

Отсутствие должной коммуникации между властью и народом выходит боком не только подобным руководителям, но и их более адекватным коллегам, поскольку формирует у людей негативное отношение к действующей власти вообще. И они выбирают "одного из нас".

Будет ли этот тренд развиваться, зависит от тех, кого избрали. Если они смогут общаться с людьми без высокомерия, слышать их проблемы и эффективно решать, они победят и на следующих выборах. Если нет - на их место придут новые уборщицы, домохозяйки и водители автобусов.