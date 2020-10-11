Магазину "Л'Этуаль" в Москве грозит штраф за несоблюдение масочного режима

Магазину сети "Л'Этуаль" на западе Москвы грозит штраф до 300 тысяч рублей за нарушения масочно-перчаточного режима. Об этом сообщил главный специалист Объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) Москвы Дмитрий Рогов.

По его словам, сотрудники ОАТИ в ходе рейда выявили нарушения мер профилактики COVID-19 в магазине сети "Л'Этуаль" на западе Москвы. "В магазине сети обнаружено отсутствие измерения температуры при входе и отсутствие перчаток у посетителей. По данному делу будет составлен административный протокол по статье 20.6.1 КоАП РФ, дело будет направлено в суд", - сказал он.

По его словам, по данной статье торговой сети грозит штраф до 300 тысяч рублей.