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11.10.2020 18:24
Рубрика: Общество

Магазину "Л'Этуаль" в Москве грозит штраф за несоблюдение масочного режима

Текст: Ангелина Зеленькова

Магазину сети "Л'Этуаль" на западе Москвы грозит штраф до 300 тысяч рублей за нарушения масочно-перчаточного режима. Об этом сообщил главный специалист Объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) Москвы Дмитрий Рогов.

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По его словам, сотрудники ОАТИ в ходе рейда выявили нарушения мер профилактики COVID-19 в магазине сети "Л'Этуаль" на западе Москвы. "В магазине сети обнаружено отсутствие измерения температуры при входе и отсутствие перчаток у посетителей. По данному делу будет составлен административный протокол по статье 20.6.1 КоАП РФ, дело будет направлено в суд", - сказал он.

По его словам, по данной статье торговой сети грозит штраф до 300 тысяч рублей.

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