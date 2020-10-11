На горячую линию Москвы по COVID за две недели поступило почти 65 тыс звонков

Специалисты горячей линии Москвы по коронавирусу обработали за две недели почти 65 тысяч звонков. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей официальной странице в соцсети "ВКонтакте".
Глава города написал: "Я был в колл-центре в день открытия, 26 сентября, видел, как работают операторы, и могу сказать, что это непростая работа. За две недели обработано почти 65 тысяч звонков". По словам Сергея Собянина, чаще всего при обращении москвичи просят доставить на дачу дрова, привезти домой льготные лекарства и продукты.
Он добавил, что в колл-центре есть и профессиональные психологи. "Москвичи звонят с самыми разными проблемами, и его задача - снизить уровень стресса, выслушать человека. Еще психологи проводят групповые занятия для операторов горячей линии", - написал Сергей Собянин.
Напомним, из-за роста заболеваемости коронавирусом руководителям предприятий рекомендовано перевести как можно больше сотрудников на дистанционный режим и обеспечить строгое соблюдение мер санитарно-эпидемиологической безопасности на рабочих местах. Пенсионеров и людей с хроническими заболеваниями эпидемиологи и столичные власти призывают по возможности соблюдать самоизоляцию и ограничить число личных контактов.