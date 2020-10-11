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11.10.2020 22:17
Рубрика: Происшествия

Прокурор Подмосковья взял под контроль расследование убийства ребенка

Текст: Иван Егоров

Прокуратура Московской области взяла на особый контроль расследование уголовного дела, возбужденного следственным органом по факту убийства малолетнего ребенка в городе Пушкино.

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По версии следствия, к преступлению причастна мать мальчика. Об этом корреспонденту "РГ" сообщила старший помощник прокурора Московской области Марина Каурова. По ее словам, прокуратура Московской области поручила Пушкинской городской прокуратуре установить причины произошедшего. Проверяется исполнение уполномоченными органами законодательства о несовершеннолетних.

По поручению прокурора Подмосковья Сергея Забатурина на месте происшествия находится Пушкинский городской прокурор Андрей Чижов.

Тело 4-летнего мальчика обнаружил в квартире его отец в воскресенье вечером. По подозрению в убийстве задержана мать ребенка.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область

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