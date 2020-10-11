Пропавшую тульскую школьницу нашли в Нижегородской области

Пропавшая 5 октября тульская школьница найдена полицией под Нижним Новгородом, с ней работают следователи.

В понедельник 15-летняя девочка ушла из дома в Богородицке на занятия в детском доме творчества, там не появилась и перестала выходить на связь.

В течение нескольких дней школьницу искали местные жители, полиция, спасатели, сотрудники СК и Росгвардии, специалисты отряда "Лиза Алерт" - в общей сложности более 150 человек. По соцсетям гуляло видео с уличной камеры, на котором за девочкой идет мужчина в темной одежде.

- Несовершеннолетняя будет допрошена следователем СК для выяснения обстоятельств ее исчезновения и местонахождения в последние дни, - сообщили в управлении СК по Тульской области.