По мнению мэра, этот тот самый "лайт"-вариант, который позволит предотвратить закрытие предприятий из-за сложной эпидемиологической обстановки. "Все решения, связанные с пандемией, должны учитывать множество факторов, - говорит он. - С одной стороны, надо заботиться о здоровье горожан. - С другой - нельзя останавливать развитие экономики, так как это отражается на психологическом состоянии людей". Поэтому правительство Москвы намерено строго контролировать перевод сотрудников на дистанционный режим работы: "Мы требуем предоставить списки людей, которые переводятся на удаленку, будем обеспечивать контроль за их соблюдением".

Переход на удаленку касается практически всех московских компаний. Если учесть, что в столице работающего населения более 7,5 миллиона человек, то снижение этого количества на улицах столицы на треть действительно могло бы дать эффект. Но, к сожалению, в конце сентября, когда была дана такая рекомендация, работодатели к властям не прислушались. И вот теперь эта норма стала не просто обязательной, за нее нужно отчитаться перед мэрией каждую неделю. За несоблюдение этого требования - штраф 300 тысяч рублей.

А владельцы столичных баров и ночных клубов сами предложили ввести дополнительные меры безопасности, лишь бы не допустить закрытия своих заведений. В частности, с этой недели они обещают сделать строже фейс-контроль и ввести учет посетителей. Речь идет о формате check-in, при котором посетитель оставляет на входе информацию о себе - к примеру, номер телефона. В дальнейшем, если окажется, что этот человек побывал на вечеринке в одно время с зараженным, он получит уведомление о том, что надо сдать тест на инфекцию.

Заболеваемость же коронавирусом бьет антирекорды. Вчера был зафиксирован 4501 случай заражения. Как отмечает городской оперштаб, это самый высокий показатель с середины мая. Анализируя статистику в своем персональном блоге, Сергей Собянин поделился огорчительным выводом: прошедшая неделя не принесла улучшений ситуации. Каждые сутки в городе добавляется примерно 1000 госпитализаций. Причем больше становится тяжелых больных, растет и смертность - лишь за последние сутки умерли 35 горожан. "Если посмотреть сухую статистику, то она ужасает: у нас 83% умерших от COVID-19 - это граждане старше 60 лет. Половина из всех умерших - с хроническими заболеваниями", - с тревогой прокомментировал мэр. Чаще стали болеть и молодые: если весной среди заболевших их было 7%, то сейчас вдвое больше.

Пытаясь остановить рост заболеваемости, власти объявили двухнедельные каникулы для школьников и домашний режим для москвичей в возрасте 65+ и горожан с хроническими заболеваниями. Социальные службы не просто призывают ветеранов не подвергать себя неоправданному риску, они готовы по первому же звонку на "горячую линию": +7 (495) 870-45-09, доставить им домой продукты, лекарства, выгулять собаку. Это снизило загрузку метро на 800 тысяч пассажиров, а наземного транспорта - на 400 тысяч. "Формально цифры большие, - пишет мэр. - Но на самом деле снижение составило лишь 10-11% по сравнению с концом сентября, что явно недостаточно". Убедившись, что попытка обойтись без лишних строгостей не удается, с 9 по 28 октября городские власти заблокировали для этих категорий горожан бесплатный проезд по социальным картам. Но и это не помешало в первый же день, по данным департамента транспорта, 70 тысячам пенсионеров все-таки совершить попытку пойти в метро.

Поскольку сама мера вызвала много вопросов в городе, Собянин счел нужным объясниться лично: карта может быть разблокирована, но лишь тем, кто едет на лечение по неотложным показаниям - на химиотерапию, сеанс диализа и другие виды медпомощи. Причем конкретно на тот день, на который человек записан к врачу. Сделать это можно, позвонив в Московский социальный регистр:+7 (499) 237-94-50 или на "горячую линию" Единой справочной службы Москвы: +7 495 777-77-77. Для всех же остальных льгота пока приостанавливается, в том числе и для тех пожилых сотрудников, присутствие которых на работе критически важно.

Цитата

Сергей Собянин, мэр Москвы:

"Мы требуем предоставить списки людей, которые переводятся на удаленку, будем обеспечивать контроль за соблюдением".

Справка "РГ"

Сотрудники управления Роспотребнадзора по Москве регулярно проводят рейды в торговых центрах, магазинах и местах массового скопления москвичей. И, увы, практически каждый день выявляют серьезные нарушения. В частности, за это закрыт ночной клуб "1930". На вечеринке в закрытом помещении там было более 350 человек. Но ни условий для проветривания, ни рециркуляторов для обеззараживания воздуха санитарные инспекторы не обнаружили. В цирке Никулина на Цветном бульваре не было разметки и санитайзеров. Попались на этом же Московский театр Луны и кинотеатр "Каро". Штраф до 500 тысяч рублей или закрытие до трех месяцев грозит и "Мегаспорту". На минувшей неделе было выявлено около 20 серьезных нарушений. В общей сложности 170 предприятий торговли приостановили деятельность.