Реальные и немаленькие сроки дал Тушинский районный суд Москвы опасной группе граждан за кражу столичной недвижимости. На скамье подсудимых сидели рядом жители столицы - Тамара Фетисова, Хатуна Джанишвили, Руслан Алимханов и Дмитрий Вирченко. На всех у них одна уголовная статья - "мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере".

Вот что рассказали корреспонденту "РГ" в столичной прокуратуре. Летом 2011 года Алимханов и Вирченко узнали про одну квартиру на улице Серпуховский Вал. Стоила она почти 12 миллионов рублей и принадлежала на праве общей совместной собственности брату и сестре. Но сестра умерла еще в августе 2010 года. Брат ее был пьющим человеком и в тот момент находился на принудительном стационарном лечении. Мошенники смогли достать паспорт оставшегося единственным собственником мужчины и документы на квартиру.

После этого они заменили входную дверь и, как сказано в решении суда, "получили неограниченный доступ в помещение для свободной демонстрации жилья и введение в заблуждение потенциальных покупателей".

После этого Алимханов обратился за помощью к Фетисовой. Эта дама занялась переводом права собственности на 1/2 доли квартиры умершей сестры сначала на брата, а затем уже полностью всей квартиры от него к сообщникам. Фетисова к обману привлекла свою знакомую Джанишвили и еще несколько человек. В прокуратуре уточнили: "Сообщники, действуя группой лиц по предварительному сговору, создали юридически значимые условия для возможного проведения сделки по купле-продаже квартиры, продав ее за стоимость ниже рыночной и причинив потерпевшему ущерб в особо крупном размере".

Мошенники смогли достать паспорт оставшегося собственника квартиры и документы на нее

Обвинительное заключение утверждено заместителем прокурора Москвы. С учетом позиции государственного обвинителя Тушинской межрайонной прокуратуры суд приговорил Фетисову к 6 годам лишения свободы, Джанишвили - к 10 годам 6 месяцам лишения свободы со штрафом в 300 тысяч рублей, Алимханова - к 4 годам 6 месяцам лишения свободы, Вирченко - к 3 годам 6 месяцам лишения свободы.

Все они будут отбывать наказание в колонии общего режима. Алимханов и Вирченко взяты под стражу в зале суда.