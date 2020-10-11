В Москве зафиксирован очередной антирекорд новых случаев COVID-19

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает: в столице подтвержден 4 501 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Это самый высокий показатель с середины мая.

Число новых случаев COVID-19 за последнюю неделю на 46% больше, чем за предыдущую. За сутки госпитализировано 994 пациента с COVID-19. Всего за последнюю неделю было госпитализировано на 12% больше, чем за предыдущую. На ИВЛ в больницах Москвы находится 275 человек.

Среди вновь выявленных случаев 10,9% - у детей, 43,3% - люди в возрасте от 18 до 45, 29,6% - от 46 до 65, еще 11,7% - от 66 до 79 лет, 4,5% среди заболевших люди старше 80 лет. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

Оперативный штаб напоминает: необходимо соблюдать режим самоизоляции горожанам старше 65 лет и москвичам с хроническими заболеваниями. Помнить о важности ношения масок и перчаток в общественных местах и соблюдения социальной дистанции.