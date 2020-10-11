В Москве завершается благоустройство Даева и Ананьевского переулков

Почти завершены работы по благоустройству Даева и Ананьевского переулков в районе Сретенской площади в центре столицы. Как изменились эти территории, и что за артефакт начала прошлого века здесь нашли, выяснили корреспонденты "РГ", прогулявшись по обновленным переулкам.

Начали благоустраивать район Сухаревки в 2016 году: сделали Сретенскую улицу, проспект Мира, участок Садового кольца... Но два переулка до недавнего времени оставались "темным пятном" с тусклым освещением, протянутым над проезжей частью на проводах; узкими тротуарами, закатанными в асфальт, грязными и обшарпанными домами за исключением углового здания - МГУ управления правительства Москвы.

Теперь, сворачивая со Сретенки в Даев переулок, темноты нет, симпатичные реплики фонарей начала 20 века освещают тротуары и проезжую часть, никаких проводов над головой, машину можно оставить в удобных парковочных карманах, тротуары позволяют легко разъехаться коляскам и велосипедам. Фасады большинства домов рубежа 19-20 века почистили, а в двух домах начался капремонт.

Так возле дома №2 ребята с автовышек намывают из мощных пульверизаторов фасад, как оказалось под слоем смывающейся грязи, крашенный в нежно голубой цвет с белыми арками, колонными и лепниной. "Ну надо же, какой цвет стен красивый, да еще и лепнина белая, - вышел оценить работу один из жителей, представившийся Георгием Назаровым. - Я пять лет в этом доме живу, думал, что он весь серый, лишь на первом этаже одна из контор выкрасила кусок в зеленый цвет".

Через дорогу за работой наблюдает представитель генподрядчика, по его словам, работы по фасаду завершат через 10 дней: оштукатурят, покрасят и будет как в 1912 году, когда его и выстроили. В конце переулка чернеют две внушительные горы земли, ее пустят на газоны, а рядом обновят спортивные тренажеры и детскую площадку: новинки уже лежат рядом под полиэтиленом.

Примыкающий к Даевому переулку Ананьевский переулок в длину всего 200 метров. Первое на что обращаешь внимание, здесь сделали еще более широкие тротуары, а фонари поставили современные - как гнутые спицы. Это не случайно, большинство домов относятся к более позднему времени - 1930-1940 годам прошлого века и потом здесь на тротуаре обнаружили артефакт. Нашли его напротив дома 7, где жил бард Юрий Визбор, под стенами бывшего дома кооператива "Меховик". Под слоем тротуарного асфальта обнаружили две тротуарные чугунные решетки со вставками из стеклянных световых призм. Такие "светильники" делали на рубеже XIX-XX веков. Одна из них сильно проржавела, но оказалась практически целой. Другую время пощадило в меньшей степени: утрачены иллюминаторы и часть самой решетки. Как рассказали "РГ" в пресс-службе Мосгорнаследия, эти призмы запатентовал в 1881 году изобретатель из Бостона Джеймс Пенникуик. В Москве их использовали для освещения подвалов, расположенных на уровне тротуара. Они преломляли световые лучи и эффективно освещали подземные помещения дневным светом. Но минусов у "светильников" оказалось больше: через щели в подвалы попадала дождевая вода, а дворники скалывали лед вместе со стеклом. Поэтому в 1930-е годы решетки, скорей всего, закатали в асфальт. После реставрации (правда, вместо призм поставили обычные стекла) вернули решетки на исконное место, осталось сделать гранитные рамки. Свою функцию решетки выполнять не будут, да и подвала нет, а колорит и привлекательности переулку добавят.

Как прокомментировал заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, работы в этих переулках начались в феврале, но потом их прервали из-за эпидемиологической ситуации. Вернулись на объекты подрядчики лишь летом. "Это продолжение работ по улучшению городской среды в центре столицы, - рассказал Петр Бирюков. - Главная задача была - создать комфортное и безопасное пешеходное пространство. Поэтому были расширены тротуары, поставлены 120 опор освещения и уличных торшеров с энергосберегающими лампами, скамейки, навигационные стелы, которые помогут ориентироваться москвичам и гостям города".

По его словам, в ближайшее время завершатся работы на дворовых территориях, на этом благоустройство будет полностью завершено.

Напомним, что в городе продолжается работа по благоустройству Дорогомилово, в частности набережных Тараса Шевченко, Бережковской, Малой Дорогомиловской и других улицах, так же работы идут на участке от Больших Каменщиков до проспекта Андропова.