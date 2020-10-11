В Подмосковье открыли памятник совету полководцев, который состоялся в 1941 году

Памятник представляет собой каску, внутри которой полководцы обсуждают план спасения столицы. Авторы монумента - скульптор Александр Рукавишников и архитектор Михаил Заикин.

В штабе Западного фронта в Красновидове 10 октября 1941-го встретились Георгий Жуков, Константин Рокоссовский, заместитель председателя комиссии Государственного Комитета Обороны Вячеслав Молотов, член Ставки Климент Ворошилов и представитель Генштаба Александр Василевский.

Если в 1812 году, во время Отечественной войны, в подмосковном селе Фили состоялся воинский совет, на котором было принято решение Москву оставить, то в 1941-м в Красновидове решалась задача, как сделать так, чтобы не дать немецким войскам взять столицу.

Именно здесь было принято решение об объединении Западного и Резервного фронтов. В том числе благодаря этому фашисты были остановлены на подступах к Москве зимой 1941-го. Кроме того, Красной армии в резудьтате контрнаступления удалось отбросить противника за пределы Московской области.