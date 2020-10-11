У каждого водителя такси в столице появится цифровой профиль. Затем эти данные передадут в региональную навигационно-информационную систему департамента транспорта города. Произойти это должно до конца ноября. Это новшество, как ожидается, повысит безопасность таксомоторных перевозок. Как к новшеству относятся пассажиры, таксисты и таксомоторные компании, выяснил корреспондент "РГ".

По данным департамента транспорта города, решение о создании единой цифровой базы таксистов приняла антитеррористическая комиссия. А подтолкнули к этому решению такие цифры. В день услугами такси пользуется более 900 тысяч пассажиров. Заняты этим бизнесом 12 тысяч индивидуальных предпринимателей и одна тысяча юридических лиц. Число происшествий на дорогах и в самих машинах с "шашечками" за первые полгода выросло на 20 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как поясняют в департаменте транспорта, агрегатор интернет-заказов не только не ведет контроль отработанных водителем часов, но не знает, действует ли у него водительское удостоверение, есть ли страховка… Создание единой базы профилей таксистов поможет навести со всем этим порядок, повысив безопасность.

Агрегаторы и диспетчерские должны будут предоставить ФИО водителя, номер его водительского удостоверения, страховой полис, наличие техосмотра на машину и медосвидетельствование, номер разрешения на осуществление деятельности и другую информацию. Кто будет следить за поездками, кому будут доступны эти данные, пока не сообщается. Что касается пассажиров, то информация об их поездках останется обезличенной.

Как рассказал "РГ" председатель общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов, в Москве много водителей такси работает нелегально. "Новая мера сделает субаренду невозможной, - комментирует Зотов. - Да и легальные водители не смогут перерабатывать, а значит, не сядут за руль уставшими". Как считает Зотов, после введения единой базы нужно будет выходить с инициативой о поправках в федеральные законы. "Сейчас лицензию на право таксомоторной деятельности выдают на машину, а нужно, чтобы ее получал водитель, и заодно обязать его получать российские права, - говорит Зотов. - Водителя, получившего права в Киргизии или в другом государстве, сотрудники ГИБДД просто не могут проверить, может, он документы вчера купил?"

Как рассказал "РГ" председатель координационного совета регионального профсоюза работников общественного транспорта "Таксист" Андрей Попков, сейчас в городе работает поровну таксистов россиян и иностранцев. "С введением реестра, не исключаю, что часть людей уйдут с рынка, особенно иностранцы, - говорит Попков. - Эту просевшую нишу смогут заполнить россияне. Не исключаю, что вырастет стоимость поездок и время ожидания такси. Но безопасность на дороге превыше этого. И потом, если агрегаторы уменьшат свои аппетиты: с нынешних 1/3 стоимости поездки до первоначальных 2-10 процентов от стоимости, цена не слишком взлетит".

Председатель комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов, отметил "РГ", что сложившаяся бизнес-модель перевозок при всем своем удобстве для клиентов приводит к значительному снижению дохода водителей. "Средний доход водителя такси составляет сейчас 40 тысяч рублей в месяц, - говорит Щитов. - Учитывая обязательные платежи, очевидно, что зарабатывать на жизнь в такси можно только за счет систематических переработок. Введение цифрового профиля позволит автоматически ограничивать работу уставшим водителям. И в режиме реального времени можно будет проверять документы таксиста, отслеживать его нарушения, манеру езды. Это актуально, ведь в силу демпинговых расценок в московском такси много вахтовиков из других регионов и государств. А выловить их из потока сейчас сложно".