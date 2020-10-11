В Москве объявлен "желтый" уровень погодной опасности

В ночь на 12 октября в Москве будет действовать "желтый" уровень погодной опасности. Потенциально опасной погода в столичном регионе станет из-за тумана. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

По данным метеорологов, предупреждение будет действовать с 23.00 воскресенья до 10.00 понедельника. Также 11 октября до полудня будет действовать повышенный уровень опасности в Коломенском и Шатурском районах, где возможно возникновение природных пожаров.

В понедельник в столичном регионе будет не выше 14 градусов, временами возможен дождь.