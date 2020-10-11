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11.10.2020 22:04
Рубрика: Общество

В Москве объявлен "желтый" уровень погодной опасности

Текст: Ирина Огилько

В ночь на 12 октября в Москве будет действовать "желтый" уровень погодной опасности. Потенциально опасной погода в столичном регионе станет из-за тумана. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

Фото: Олег Ласточкин/ РИА Новости
В Гидрометцентре спрогнозировали понижение температуры до -15 градусов

По данным метеорологов, предупреждение будет действовать с 23.00 воскресенья до 10.00 понедельника. Также 11 октября до полудня будет действовать повышенный уровень опасности в Коломенском и Шатурском районах, где возможно возникновение природных пожаров.

В понедельник в столичном регионе будет не выше 14 градусов, временами возможен дождь.

В регионах Общество Ежедневник Погода Наука и образование Гидрометцентр РФ Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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