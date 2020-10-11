Первые кредиты на покупку квартир на вторичном рынке жилья по программе "Дальневосточная ипотека" выдали в Магаданской области и Чукотском автономном округе. Расширить действие двухпроцентной ипотеки на "вторичку" для двух дальневосточных регионов, где отсутствует возможность купить жилье в новостройках, ранее поручил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Решение было принято в ходе встречи с участниками программ "Дальневосточный гектар" и "Дальневосточная ипотека", состоявшейся в августе этого года в Благовещенске.

Магадан стал одним из городов, в котором можно взять дальневосточную ипотеку на вторичном рынке. Фото: РИА Новости

- Вступившие в силу изменения в программе "Дальневосточная ипотека" позволят жителям Магаданской области и Чукотки в полной мере пользоваться ее возможностями уже сейчас, - подчеркнул генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике Сергей Ховрат.

Смягчить условия программы на Колыме и Чукотке разрешили до конца 2021 года, пока в регионах не начнет строиться новое жилье. Предполагается, что уже с начала 2022 года местные жители смогут купить квартиры в новостройках. Пока же они с удовольствием пользуются возможностью приобрести жилье в старом фонде.

Так, Дарья Силаева, ставшая одной из первых, кто смог купить "вторичку" с льготной ипотекой, рассказала, что они с мужем уже собиралась брать квартиру по программе "Молодая семья" под 8 процентов годовых. Почти вышли на сделку, когда появилась возможность существенно сэкономить.

- Обратились в банк, переоформили заявку и буквально через день получили одобрение кредита. Мы покупаем однокомнатную квартиру в Магадане, нового жилья здесь не строится, поэтому "дальневосточная ипотека" на вторичном рынке - это хорошая возможность для нас, - рассказала девушка.

На Чукотке первую ипотеку на "вторичку" уже оформила семья из Анадыря, ей удалось приобрести трехкомнатную квартиру.

- По нашим оценкам, расширение программы на вторичное жилье позволит улучшить жилищные условия в этих двух регионах более 1,1 тысячи молодых семей, - отметил Сергей Ховрат.

Всего в ДФО оформлено 11 450 договоров "дальневосточной ипотеки" на общую сумму более 40 миллиардов рублей. Воспользоваться выгодным предложением могут участники программы "Дальневосточный гектар", которые собираются строить собственный дом, молодые супруги до 36 лет и родители-одиночки не старше 35 лет с ребенком до 18 лет. В АРЧК ДВ подчеркивают, что условия максимально мягкие, иметь ребенка (если супругов двое) или жить совместно хотя бы год, как часто пугают "знатоки" из интернета, совершенно не обязательно. Обращаться за кредитом можно буквально только что покинув ЗАГС.

На Чукотке первую ипотеку на "вторичку" уже оформила семья из Анадыря, ей удалось приобрести трехкомнатную квартиру

Напомним, что не так давно в программу было внесено еще одно важное изменение - первоначальный взнос по кредиту снизили с 20 до 15 процентов, что повысило его доступность для молодых семей. Кроме того, один из банков - участников программы позволил брать ипотеку под рекордно низкую ставку в один процент годовых.