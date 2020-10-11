Чукотские теплицы по выращиванию овощей, строительство Камчатской краевой больницы, перезагрузка Архангельского университета. Эти и другие проекты в больших цифрах и малых деталях для каждой территории ДФО. Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов рассказал, как формировался стратегический план развития округа и какие преобразования жителям городов и сел сулит новая национальная программа.

Дальневосточный свод

Национальная программа развития Дальнего Востока объединяет реальные особенности жизни и вполне отчетливые перспективы развития огромного региона по каждому дальневосточному субъекту.

В ней отражено текущее состояние дел всех краев и областей округа, видно, по каким параметрам мы опаздываем, а по каким, наоборот, опережаем. Видно всю картину по ДФО в целом и в отдельных фрагментах, то есть буквально по населенным пунктам, включая самые отдаленные.

Самое главное, в программе пошагово прописаны аспекты многих проблем и практически готовая дорожная карта по их решению. Это комплексный документ, не отраслевой.

Понимаете, когда у каждой отрасли свой взгляд, свое видение и понимание - этого недостаточно. Как в известной крыловской басне, все стремятся в разные стороны. В программе все посчитано и представлено комплексно: экономические проекты, алгоритмы их реализации и социальный эффект.

В какой-то степени документ является и паспортом территорий, и своеобразной презентацией, и кодексом развития, который во многом нацелен на создание условий для доступности разного рода благ для населения округа. Прописано все до деталей. В каком населенном пункте должен быть ФАП, в каком - больница или амбулатория. Где школа средняя, а где начальная. Этому предшествовала скрупулезная аналитическая работа на начальных этапах, когда нужно было, к примеру, не только знать численность населения в том или ином городке на текущий момент, но и грамотно вычислить, какой она будет через несколько лет и что на это может повлиять.

Помню, ко мне подошла женщина в одном из сел Белогорского района Амурской области и говорит: "У меня дочка занимается конькобежным спортом, где ей тренироваться?.." Я говорю, поймите, мы не можем в каждом селе построить катки для конькобежцев, это специфический и достаточно редкий вид спорта. Но они должны быть в регионах, чтобы каждый, кто хочет заниматься этим видом спорта, имел такую возможность.

Каждый населенный пункт Дальнего Востока должен иметь определенный классификационный критерий по набору социальных услуг. Говорю условно: там, где живет меньше тысячи человек, обязателен фельдшерско-акушерский пункт, и туда два раза в неделю должны приезжать автоклуб и передвижная библиотека. А в селе с населением больше тысячи уже свой клуб должен быть.

И мы вот эти все критерии аккумулировали в национальную программу, опираясь на имеющуюся нормативную базу и законодательство. У юристов есть хорошее правило: главное - надо знать, где найти, вот и мы искали в разных источниках.

Собрали все в единый свод. Скажу честно, перелопатили очень большой объем материалов, собирали по крупицам, систематизировали и адаптировали под дальневосточные реалии.

Проблема еще в том, что многие решения, которые принимаются в отношении Дальнего Востока, народ не воспринимает как нечто цельное, люди видят только то, что происходит рядом с ними, что касается их жизни.

Все пункты программы просчитаны в денежном эквиваленте, причем учитывались и бюджетные, и внебюджетные источники. Кстати, только внебюджетных средств на заявленные проекты будет вложено порядка шести триллионов рублей.

Честно скажу, я настороженно отношусь к большим цифрам. Всегда прошу цифры в разрезе регионов и отдельных проектов. Тогда вся эта финансовая математика сразу выглядит более предметно и аргументированно.Видно, сколько проектов по линии минздрава, например, какие они, где именно должны быть реализованы и с какой целью.

Суммы огромные. Надо активно работать, чтобы получить эти деньги. За каждой строчкой и цифрой - жизнь целых регионов и миллионов людей. Ведь в центре каждого события или проекта - реальные люди, их надежды и благосостояние.

К примеру, Огоджинское угольное месторождение. Там же не просто будут добывать уголь! Его развитие даст мощнейший толчок для развития всему северу Амурской области. Поэтому программой предусмотрена территория опережающего развития, где построят железную дорогу, проведут линию электропередачи, через Селемджу возведут добротный мост. А сколько людей получат работу с достойной заработной платой!

Программа развития региона долгосрочная, но очень конкретная. Ее реализовывать придется не одному министру, мы все на своих должностях не пожизненно. В национальном документе заложен потенциал, который по разным причинам не был раскрыт целые десятилетия.

Александр Козлов: Программа развития ДФО долгосрочная, но конкретная. Фото: Пресс-службы Минвостокразвития

Командировки вместо докладов

Многое узнаешь не из докладов, а из командировок, из личного общения с людьми, которые живут на местах.

В августе Дальний Восток посетила целая рабочая группа из правительства во главе с премьер-министром Михаилом Владимировичем Мишустиным. Мы были не в самых комфортных с точки зрения климата регионах Дальнего Востока, начали с Чукотки, на Колыме были.

Пока своим глазами не увидишь труд людей, которые, к примеру, на Чукотке выращивают овощи в теплицах, до конца не поймешь специфику дальневосточной экономики. После того как мы побывали на этих теплицах, противников выращивания овощей на Чукотке заметно поубавилось.

Или возьмем парк "Маяк" в Магадане. Сегодня это потрясающее общественное пространство в бухте Нагаева. А решение на его строительство принималось не просто, много было сомнений. Говорили, что там молодежь понапридумывала?.. Но парк отстояли, время показало, что не зря.

Печально известная история строительства краевой больницы на Камчатке. Годы разговоров, а дело по-настоящему сдвинулось с мертвой точки только после того, как председатель правительства там побывал.

Причина того долгостроя очень "нашенская" - замахнулись сильно широко. Сразу стали пытаться осваивать порядка 16 млрд рублей. А это не только огромный объем средств, это еще и масштаб работ необъятный, и ответственность. Попытки активизировать ситуацию носили хаотичный характер, и в итоге произошел самый настоящий затор.

Даже с учетом всех уроков новую больницу будут строить не один год, поэтому премьер-министр дал задание обеспечить максимально качественную медицинскую помощь уже сегодня, не дожидаясь окончания строительства новой больницы. Это справедливо: мы же не можем попросить пациентов временно не болеть, подождать ввода нового корпуса.

И вот имеющаяся краевая больница сейчас оснащается новейшим медицинским оборудованием. Фонд обязательного медицинского страхования совместно с минздравом и правительством края плотно работает в этом направлении.

Дальневосточный гектар. Когда я пришел на работу в министерство, было очень много критики в адрес этого проекта. Сейчас ее стало заметно меньше. Гектар - это не механизм "переселения душ" с одной территории на другую. Это в первую очередь электронная площадка, позволяющая людям в краткие сроки оформлять земельный надел.

Это эффективный инструмент, позволяющий стать собственником земли, реализовать на личном участке свои идеи, проекты. Гектар оформил - и, пожалуйста, воплощай свои замыслы.

Кроме того, государственная поддержка не ограничивается выделением дальневосточного гектара. Например, решением президента введена ипотека под два процента, которую можно взять на строительство жилья на полученном гектаре.

Сегодня уже очевидно, что государственная программа по дальневосточному гектару работает. Здесь подавляющее большинство - удачные примеры.

Ипотечная программа под очень приятные для людей два процента на Дальнем Востоке тоже на месте не стоит, она меняется. Правительство разрешило ее использовать на вторичном рынке на Чукотке и в Магаданской области. Там сегодня заметна нехватка строительства нового жилья. И особые реалии жизни тоже учтены.

Разрешат ли подобное в других дальневосточных регионах? Если честно, я не сторонник этого. Хочется, чтобы губернаторы и мэры больше занимались строительством. Со строителями надо работать, им надо помогать. С банками тоже надо работать. У нас, к сожалению, часто бездействие некоторых официальных лиц преподносится как объективное отсутствие возможных вариантов решений. Но ты зачем тогда вообще сидишь? За бездействие надо отвечать так же, как и за неправильные действия.

У нас часто бездействие официальных лиц преподносится как объективное отсутствие возможных вариантов решений. Но ты зачем тогда вообще сидишь?

Часто ли меня пытаются обманывать? Знаете, у нас существуют две формы учета: одна - бухгалтерская, вторая - житейская. Так вот по бухгалтерской форме учета в камчатском Елизове существует районная больница, на деле это деревянное, мало похожее на медицинское учреждение здание, с безнадежным процентом износа, в котором люди вынуждены лечиться. Повторяю, вынуждены. Обман это или тут больше бездушия тех, кто годами строчит под копирку отчеты? Думаю, и то и другое.

Со своим коллегой, министром здравоохранения Михаилом Альбертовичем Мурашко мы обсуждали елизовский медицинский вопрос, он проникся этой историей. Находим алгоритмы решения, как поддержать этот объект.

Арктика и самолеты

Арктика. Там живет больше двух миллионов человек. Хотя для большинства слово "Арктика" - это синоним белого медведя. Но люди там служат Родине, лечат, учат, водят автобусы.

Россия сильна не только Краснодарским краем или плодородным Черноземьем. Арктика - неотъемлемая часть нашей страны.

Поэтому принято решение выделить дополнительные полмиллиарда рублей на развитие Архангельского университета. Большие деньги, они пойдут на социальную и научную базу.

Если другие вузы спросят, а почему им не дали, отвечаю: это единственный университет, который находится в арктической зоне. В Южном федеральном округе может быть десять университетов, а в Арктике он единственный.

Если молодежь оттуда поедет учиться в Ростов, то большинство там и останутся. А если окончит молодой человек Архангельский университет, то вероятность того, что там он влюбится, женится и останется жить и работать, уже намного больше.

Принят специальный законопроект об арктических льготах, который разрабатывался очень дифференцированно. Преференции получили именно те отрасли, которые могут внести большой вклад в развитие региона. Это добыча углеводородов, твердых полезных ископаемых. В то же время не забыли и о других сферах, ведь вести бизнес в Арктике в разы сложнее, чем в средней полосе России.

Поручение президента о создании Дальневосточной авиакомпании очень актуальное. При наших расстояниях без нее трудно. После того как вышло поручение главы государства, мы с минтрансом и дальневосточными губернаторами создали магистральную сетку, разработали приоритетные маршруты. Нужно максимально охватить воздушным сообщением труднодоступные территории. Таких маршрутов получилось более пятисот. Стали смотреть, на чем нам летать, где-то необходим суперджет, а где-то незаменим Ан-2. Уже сегодня картина максимально ясна и понятна.

Проводится тщательный мониторинг категорий граждан, летающих на этих направлениях. Кто эти пассажиры: вахтовики, студенты, мамы с детьми или еще кто-то? На этапе создания авиакомпании все это важно. А то, что она будет создана, сомнений нет. Все посчитано и готово. Вплоть до денег.

Как проходит обычный рабочий день министра? По-разному. В последнее время, когда в Москве, с утра сдаю тест на коронавирус. Это очень важно, ведь общаешься за день с большим числом людей. Главное в этой ситуации - не быть распространителем этой заразы. Кстати, я сделал себе прививку от "короны", два укола, все как положено. Легко ее перенес, не было никаких неприятных ощущений.

Министерство - это коллектив

В основном мои рабочие дни планируются заранее. Обычный день - подъем в рабочий день до семи утра, в восемь уже провожу селектор, возвращаюсь домой в одиннадцать, пол-двенадцатого. Раньше не получается.

Вот мы с вами про нацпрограмму говорили, а как мы ее контролировать будем с точки зрения ее исполнения? Это один из важных вопросов, который стоит сейчас передо мной. За него же справедливо спросят, люди спросят.

Министру без коллектива никуда! Должность министра - это чаще всего поддержка коллективных решений. Главное - слышать людей, слышать тех, кто компетентнее тебя в тех или иных вопросах.

И контроль за ходом выполнения решений. Мне очень нравится выражение военных про важность содружества всех родов войск. Когда есть это содружество, тогда и бывают победы.

Общаются ли между собой министры помимо работы? Человеческие отношения первичны. Мы же все люди. Должны быть отношения нормальные, уважительные... Поэтому - да, министры общаются, спорят и договариваются.