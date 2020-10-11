На остановке в Хабаровске прогремел взрыв

В субботу днем у остановки на улице Гагарина в Хабаровске загорелся и взорвался грузовой автомобиль. В ближайшем жилом доме выбило окна и остекление балконов на третьем и четвертом этажах.

На место происшествия выехали два отделения пожарной охраны. Специалисты выяснили, что внутри взорвавшейся машины находился газовый баллон.

"Информация о пострадавших не поступала. Проводится обследование квартир, уточнение возможных повреждений", - отмечают в пресс-службе ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

Очевидцы происшествия сообщили о нем в социальных сетях.

"Даже я за полкилометра его услышал: волной отдало по окнам. Как выяснилось, рванул грузовик на остановке. Чуть задело киоск по соседству", - пишет на своей странице ВКонтакте хабаровчанин Сергей Кирнос.

Причина и обстоятельства случившегося устанавливаются.