В Якутске сняли с маршрута 12 автобусов

В столице Якутии продолжают проводить начатые в апреле еженедельные рейды в общественном транспорте. Их цель - проверить, как выполняются требования по профилактике распространения коронавирусной инфекции. На прошлой неделе было принято решение ужесточить меры наказания и в случае выявления нарушений снимать автобусы с маршрута. За несколько дней от работы пришлось отстранить 12 машин.

Чтобы внезапно не оставить горожан без транспорта, рейды проводят в вечернее время, когда пассажиропоток снижается. Автобус осматривают на конечных остановках, когда он уже высадил людей. Но в этом есть и свои минусы - проверить носят ли маски пассажиры уже не получится.

Впрочем, как объяснили в управлении дорог, такой задачи и не стоит. Она возложена на полицию и административную комиссию.