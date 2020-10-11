В Приморье сборщики конопли устроили перестрелку с полицейскими

Двое мужчин, собиравших маньчжурскую коноплю на полуострове Клерка в Хасанском районе Приморского края напали на сотрудников полиции, которые застали их на месте преступления.

Правоохранители получили информацию о культивировании и сборе наркосодержащих растений и отправились на место, чтобы ее проверить. Оперативные данные оказались верными.

Граждане, собиравшие коноплю заметили полицейских и начали стрелять. Чтобы отразить нападение сотрудники органов тоже открыли огонь из табельного оружия.

"В ходе перестрелки один из нападавших нейтрализован, другой скрылся на автомобиле, но в кратчайшие сроки был задержан и доставлен в отдел полиции", - сообщили в пресс-службе УМВД Приморья.

Как стало известно, задержанный уже привлекался к уголовной ответственности. Сейчас он может стать фигурантом нового уголовного дела о незаконном обороте наркотиков (часть 3 статьи 228 УК РФ). Вопрос о его возбуждении уже решается. Ему также предстоит ответить и за применение насилия к представителям власти.