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11.10.2020 17:33
Рубрика: Спорт

Главный в "Уфе"

Рашид Рахимов нашел новую команду
Текст: Сергей Литвинов
Новым главным тренером "Уфы" стал Рашид Рахимов, информирует официальный сайт клуба. Накануне специалист провел первую тренировку в новой команде.
Последней командой Рахимова был грозненский "Ахмат", откуда он ушел в сентябре 2019 года. Фото: Сергей Бобылев/ ТАСС Последней командой Рахимова был грозненский "Ахмат", откуда он ушел в сентябре 2019 года. Фото: Сергей Бобылев/ ТАСС
Последней командой Рахимова был грозненский "Ахмат", откуда он ушел в сентябре 2019 года. Фото: Сергей Бобылев/ ТАСС

По неподтвержденным данным, еще одним кандидатом на освободившуюся должность был бывший наставник "Краснодара" и "Спартака" Олег Кононов. Однако руководство "Уфы" выбрало Рахимова.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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Последним клубом Рашида Маматкуловича был "Ахмат", в котором он с небольшим перерывом работал с 2013 по 2019 год. При нем грозненцы в 2017 году заняли высокое место в своей истории в Премьер-лиге (пятое). В сентябре 2019 года Рахимов покинул свой пост.

Об уходе теперь уже бывшего главного тренера "Уфы" Вадима Евсеева стало известно на прошлой неделе. После успешного прошлого сезона, в котором футболисты Евсеева до последних туров бились за попадание в еврокубки, в нынешнем клуб переживает не самые простые времена. После 10 туров уфимцы занимают 15-е место.

Справедливости ради, в летнее межсезонье команда потеряла сразу нескольких лидеров: Даниила Фомина, Остона Урунова. И это, безусловно, повлияло на результат. Хотя сам Евсеев считает, что дело не только в уходе ведущих игроков.

- Ушла "химия". Изменилось настроение, ожидания. Я благодарен "Уфе" за то, что полтора года назад она поверила в меня. Это было отличное время, и наша дружба не заканчивается на этом, - написал Евсеев на своей странице в "Инстаграме".

Руководство "Уфы" выбирало между Рахимовым и Олегом Кононовым

Тем временем стало известно, что "Спартак" близок к одному из самых громких трансферов межсезонья. На правах аренды в стан "красно-белых" должен перейти игрок лондонского "Челси" Виктор Мозес.

Фото: THOMAS KIENZLE / AFP
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Нигериец уже прошел медосмотр для "Спартака" в Риме. Ожидается, что в ближайшее время он прилетит в Москву и присоединится к новой команде. По неподтвержденным данным, у "красно-белых" будет опция выкупа игрока за 10 миллионов евро.

Еще один московский клуб - "Локомотив" опубликовал заявку на Лигу чемпионов. В нее попал и новичок "красно-зеленых", бывший нападающий "Спартака" Зе Луиш. Что интересно: в списке есть Лука Джорджевич, которого "железнодорожники" отзаявили в Премьер-лиге. Не исключено, что черногорец уже в ближайшее время сменит обстановку. По последним данным, его хотят взять в аренду "Урал" и тульский "Арсенал", за который Лука ранее уже выступал.

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