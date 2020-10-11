Рахимов назначен главным тренером "Уфы"

Новым главным тренером футбольного клуба "Уфа" назначен Рашид Рахимов.

В воскресенье футбольный клуб "Уфа" объявил о назначении на пост главного тренера команды известного специалиста Рашида Рахимова. Он пришел на смену Вадиму Евсееву, об отставке которого стало известно на этой неделе.

55-летний Рахимов начинал свой тренерский путь в Австрии, где он возглавлял "Адмиру". Затем он вернулся в Россию, где работал в пермском "Амкаре", московском "Локомотиве" и "Ахмате" из Грозного. С грозненцами Рахимов добился лучшего результата в истории клуба - в сезоне 2016/2017 команда заняла 5-е место.

После 10-ти туров "Уфа" набрала шесть очков и занимает 15-е место в турнирной таблице.