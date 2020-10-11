В Башкирии муж ударил ножом жену за отказ принять цветы

Жительница города Белорецка получила удар ножом в живот из-за отказа принять букет роз и золотое кольцо от мужа, с которым находилась в ссоре.

Как сообщили в МВД по РБ, в отдел полиции по Белорецкому району поступило сообщение о том, что в общежитии по улице Карла Маркса 43-летней женщине нанесли ножевое ранение.

Прибывшие на место происшествия стражи порядка обнаружили на полу следы крови и лепестки роз.

Выяснилось, что женщина выгнала своего мужа, заподозрив его в измене. Мужчина решил восстановить семейные отношения. В знак примирения он купил золотое кольцо и букет роз.

Однако все пошло не по плану. Увидев мужа, женщина не пустила его на порог, при этом пустила в ход скалку. 51-летний мужчина затаил обиду и решил отомстить.

Он купил в магазине нож, вернулся в общежитие и когда жена открыла дверь, ударил ее ножом в живот.

- Пострадавшую женщину экстренно увезли медики, - сообщили в пресс-службе МВД по РБ. - 51-летний муж пострадавшей был задержан по горячим следам. Он дал признательные показания и рассказал о случившемся. Нож был изъят. Сейчас женщина находится в больнице, а ее муж заключен под стражу.

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело .