В Саратовской области лесной пожар охватил 45 гектаров

Пожар, вспыхнувший в Аткарском лесничестве у села Вырыпаевка, охватил 45 гектаров. По предварительным данным, причиной ЧП стало неосторожное обращение с огнем неизвестных лиц.

Как сообщило министерство природных ресурсов и экологии Саратовской области, борьбу с пламенем ведут более 50 человек и 14 единиц техники. На месте происшествия работают группы пожаротушения и техника Аткарского, Вязовского, Лысогорского и Саратовского лесхозов, а также силы и средства регионального МЧС, службы спасения и администрации района.

По информации ведомства, тушение пожара осложняется длительным отсутствием осадков и ветреной погодой, овражным рельефом и большим количеством сухой травы и поваленных деревьев.