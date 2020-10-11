Около полутоны солярки попали в богучанское водохранилище на севере Красноярского края.

ГСМ перевозила транспортная баржа, принадлежащая одной из местных лесопромышленных компаний. ЧП произошло в районе поселка Новая Кежма. Это случилось еще 2 октября, но об инциденте стало известно лишь спустя неделю. Ситуацию усложняет то, что это настоящий медвежий угол. Новая Кежма - единственный населенный пункт в радиусе сотен километров, который не ушел на дно после того, как в 2012 году началось заполнение водохранилища Богучанской ГЭС. До райцентра - города Кодинск - почти 200 километров, 70 из которых можно преодолеть только по воде. Потому обстоятельства разлива еще уточняются.

По предварительным данным, при транспортировке цистерны с дизельным топливом произошел ее прорыв ввиду значительного износа. На месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства происшествия, - сообщают в ГСУ СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасии.

В этом году Красноярскому краю "везет" на инциденты с ГСМ. Самым серьезным стала майская авария на ТЭЦ в Норильске. В результате из цистерны в тундру и местные реки утекло свыше 21 тысячи тонн дизельного топлива. Сбор нефтепродуктов шел все лето. Росприроднадзор оценил ущерб экологии почти в 150 миллиардов рублей.

По злой иронии судьбы буквально накануне нового ЧП в краевом правительстве прошло совещание, посвященное нефтяным авариям, где говорили о необходимости выработать единый формат ликвидации разливов нефтепродуктов.