Под Красноярском завели дело о солярке в Ангаре

Красноярские следователи возбудили уголовное дело по факту загрязнения Ангары нефтепродуктами.

По данным следствия, 2 октября у села Новая Нежма в 196 километрах от Кодинска произошел разрыв цистерны с соляркой. Емкость везли на барже, прохудилась цистерна в силу почтенного возраста и сильного износа. По предварительной информации, в реку попало порядка полутонны дизельного топлива.

В районе, где случилось ЧП, введен режим чрезвычайной ситуации, устраняют последствия загрязнения экологи и МЧС.

- Уголовное дело возбуждено по статье 147 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов). Проводятся осмотры мест происшествия, обыски в офисе компании-судовладельца, допросы ее руководителей и членов судовой команды, - рассказали в Западно-Сибирском управлении СКР на транспорте.