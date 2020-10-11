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11.10.2020 14:05
Рубрика: Происшествия

Под Красноярском завели дело о солярке в Ангаре

Текст: Антон Валагин (Красноярск)

Красноярские следователи возбудили уголовное дело по факту загрязнения Ангары нефтепродуктами.

Фото: Анна Стрельченко/ТАСС
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По данным следствия, 2 октября у села Новая Нежма в 196 километрах от Кодинска произошел разрыв цистерны с соляркой. Емкость везли на барже, прохудилась цистерна в силу почтенного возраста и сильного износа. По предварительной информации, в реку попало порядка полутонны дизельного топлива.

В районе, где случилось ЧП, введен режим чрезвычайной ситуации, устраняют последствия загрязнения экологи и МЧС.

- Уголовное дело возбуждено по статье 147 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов). Проводятся осмотры мест происшествия, обыски в офисе компании-судовладельца, допросы ее руководителей и членов судовой команды, - рассказали в Западно-Сибирском управлении СКР на транспорте.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Общество Экология Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край

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