Многодетной семье Булыгиных из моногорода Прокопьевска в наше непростое время помогает выжить личное подсобное хозяйство. Заключив социальный контракт с местной администрацией, супруги купили козу - и дело пошло.

Родители троих детей работают в бюджетной сфере: Алексей - водитель, Алена - воспитатель детского сада. Небольшой домик они в свое время купили на средства материнского капитала, держа в уме планы по строительству жилья попросторнее. А для начала на участке в летний сезон начали разводить кур и кроликов. Но в прошлом году, перед рождением младшей дочки Валерии, заметили: расходы на содержание семьи неуклонно растут. Тогда и решили расширить хозяйство. Подумали и обратились в соцзащиту за господдержкой - бюджетными средствами на покупку козы.

- Исполнили свою давнюю мечту. С козочками же проще, чем с коровами, - говорит Алена. - Но мы выбирали тщательно. И на 30 тысяч выделенных нам рублей купили Зорю чешской мясомолочной породы, которая славится высокими надоями. С тех пор о том, где бы достать детям хорошего молока, я уже не думаю.

Так что теперь у Булыгиных не только молока вдоволь, но на столе всегда еще и домашние творог и сыр. Алена готовит последний на специальных заквасках. И отличного сырья скоро будет еще больше: год назад Булыгины на вырученные от продажи молочных излишков деньги купили породистого козла Степку.