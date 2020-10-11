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Рубрика: Происшествия

Плати, иначе посадим

Полицейским дали максимальные сроки за фабрикацию преступления
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 229(8283)
Вымогательство взятки и превышение должностных полномочий стали причиной практически максимальных сроков наказания двум бывшим полицейским.
Фото: Табылды Кадырбеков/РИА Новости Фото: Табылды Кадырбеков/РИА Новости
Фото: Табылды Кадырбеков/РИА Новости

Вот что рассказали корреспонденту "РГ" об обстоятельствах преступления.

Мосгорсуд оставил в СИЗО экс-полицейского, проходящего по делу Голунова

Следственный комитет РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу расследовал дело оперуполномоченных отдела полиции Шпаковского района Ставропольского края Руслана Минина и Евгения Зимы. Осудили и их "помощника" - посредника во взятке. Преступление они совершили в 2018 году.

Руслан Минин вместе со своим коллегой договорились подставить человека под уголовное дело. Фамилию этого коллеги в СК не называют, так как он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и его дело выделили в отдельное производство.

Так вот, Минин с товарищем организовали закладку с "веществом, похожим на наркотическое средство" в городе Михайловске Ставропольского края. Устроили засаду. И оперативно задержали при попытке поднять пакет мужчину. Следствие не говорит, знал ли этот человек, что бросили ему под ноги. Про дальнейшее написано сухим языком полицейского протокола - "применяя насилие, вымогали и получили от него взятку за непривлечение к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотических средств".

Полицейские договорились подставить человека под уголовное дело и организовали "закладку"

Второй эпизод преступлений был в июле 2018 года. Минин и Зима плюс еще коллега, который сотрудничает со следствием, так же подбросили наркотики мужчине в дачном товариществе, расположенном в Шпаковском районе Ставропольского края. Приговор суда за подобные подставы оказался суровым - сотрудники полиции получили соответственно 10 и 8 лет лишения свободы в колонии строго режима. Плюс им присудили штраф и лишение права занимать должности в правоохранительных органах. Посредник получил 3,6 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

СК объявил об окончании работы по делу "омбудсмена полиции"

Кстати, уголовное дело бывших полицейских, которых обвинили в фальсификации доказательств против журналиста Ивана Голунова, которое также связано с подбросом наркотиков, направили для утверждения обвинения в Генеральную прокуратуру. Они обвиняются по уголовным статьям "Превышение должностных полномочий", "Фальсификация результатов оперативно-разыскной деятельности", "Незаконный оборот наркотиков".

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