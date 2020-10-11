В Чечне ликвидировали двух вооруженных боевиков

В Чеченской Республике в ходе контртерорристической операции были нейтрализованы двое вооруженных боевиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информационный Центр НАК.

По предварительным данным, оперштаб НАК получил информацию о возможном базировании в районе станицы Ассиновская Серноводского района Чеченской Республики неустановленной бандгруппы, готовящейся к организации терактов. После этого было принято решение о проведении оперативно-розыскных мероприятий и спецоперации.

Ранее, в рамках действующего режима КТО в Назрановском районе Республики Ингушетия в лесу вблизи села Али-Юрт был обнаружен вооруженный бандит. В ответ на предложение сложить оружие он открыл огонь. В ходе завязавшейся перестрелки бандит совершил подрыв самодельного взрывного устройства и был нейтрализован силами правопорядка. На месте перестрелки обнаружены оружие, боеприпасы и остатки СВУ. Пострадавших среди мирных граждан и потерь среди сотрудников правоохранительных органов не было.