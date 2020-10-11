В Чечне открыли нобелевский маршрут

В Ножай-Юртовском районе Чечни предложили уникальный туристический маршрут: тропа ведет к месторождению нефти, разработанному в XIX веке компанией братьев Нобель.

- Его протяженность составляет 3,5 километра, и рассчитан он на путешественников всех возрастов, - говорит представитель туристической компании "Беной Трэвел" Ахмед Мецалов. - Экскурсия начинается в селе Стерч-Керч у памятника братьям Нобель и всем жителям Беноя, добывавшим нефть. Основной участок тропы проходит по живописному ущелью реки Яман-Су. Именно там когда-то стояли более десяти нефтяных вышек и домики для рабочих.

Эта история началась в 1870 году, когда Людвиг Нобель вместе со своим братом Робертом (старшие братья знаменитого филантропа Альфреда Нобеля) взяли в аренду оружейный завод в Ижевске. Приклады тогда изготавливались из древесины ореха, вот за ней-то и отправился Роберт на Кавказ. В своей экспедиции по горам он дошел до Беноя, обнаружив множество мест, где нефть прямо-таки выплескивалась на поверхность, и местные жители вычерпывали ее из скважин ведрами. В своем письме брату в Швецию он пишет: "...нашел на Кавказе что-то более прибыльное, чем ружья". Так, вместо покупки древесины он вскоре арендовал участок для строительства нефтеперегонного завода в Баку.

В 1917 году крупная компания Нобелей рухнула в одночасье. Промыслы переходили из рук в руки, пока в 20-30-х годах в селении Стерч-Кетч не был построен советский рабочий городок, который старики называли по привычке "Нобелевский".