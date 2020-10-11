В КБР патрульная машина ДПС насмерть сбила пенсионерку

В Кабардино-Балкарской Республике следователи проводят проверку гибели пожилой женщины в ДТП с участием патрульного автомобиля ГИБДД. Об этом сообщили в СУ СК по региону.

По данным ведомства, 10 октября около семи часов утра экипаж отдельного батальона ДПС двигался по участку трассы Урванского района - на 25 километре от Нальчика. В этот момент пожилая местная жительница, шедшая по обочине, внезапно выскочила за бетонное заграждение и попыталась перейти дорогу в неположенном месте.

"В результате наезда женщина получила травмы, от которых скончалась на месте. Действиям инспектора ДПС, находившегося за рулем, будет дана оценка по части 3 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека по неосторожности", - сообщили в пресс-службе СУ СК по КБР.

В МВД по республике рассказали, что по данному факту назначена служебная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Установлено, что инспектор направлялся в подразделение постоянной дислокации после окончания смены. Медицинское обследование показало, что полицейский был трезв.