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11.10.2020 07:27
Рубрика: Происшествия

Четыре человека погибли в автоаварии в Вологодской области

В результате столкновения двух легковых автомобилей в Вологодской области погибли четыре человека, еще один госпитализирован. Информацию подтвердили в пресс-службе МЧС России.

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
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"Авария произошла на 490-м километре автодороги Москва-Архангельск в Сокольском районе Вологодской области. Столкнулись автомобили Subaru Impreza и ВАЗ-2114", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

Уточняется, что пострадавшего скорая доставила в ЦРБ города Сокол. Экспертам предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Правительство МЧС Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область

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