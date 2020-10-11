Четыре человека погибли в автоаварии в Вологодской области

В результате столкновения двух легковых автомобилей в Вологодской области погибли четыре человека, еще один госпитализирован. Информацию подтвердили в пресс-службе МЧС России.

"Авария произошла на 490-м километре автодороги Москва-Архангельск в Сокольском районе Вологодской области. Столкнулись автомобили Subaru Impreza и ВАЗ-2114", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

Уточняется, что пострадавшего скорая доставила в ЦРБ города Сокол. Экспертам предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.