На видео показали испытания ледокола "Арктика" в суровых условиях

Действия атомного ледокола "Арктика", способного дойти до самых северных широт планеты, показали в эксклюзивном видео. Атомоход в этом походе справился со всеми поставленными задачами.

На видео, которое представили Вести.Ru, можно понаблюдать, как "Арктика" идет по курсу, разбивает лед, делает повороты. По словам старшего помощника капитана ледокола Василия Губкина, "Арктика" продемонстрировала прекрасные ходовые качества. В целом препятствий для этого ледокола нет вообще. Все органы управления перед глазами, обзорность великолепная.

"Арктика" благополучно прибыла в приполюсный район. Здесь ледокол работал впервые. Специалисты проверяли, как атомоход выполнит задачи в суровых условиях. Как они отметили, у "Арктики" не было проблем. Атомоход справлялся со льдами, как однолетними, так и многолетними.

В ближайшее время атомоход "Арктика" прибудет в Мурманск, где планируют подписать приемный акт.

Справка "РГ"

"Арктика" - головной атомный ледокол " проекта 22220. Спущен на воду 16 июня 2016 года. Может преодолевать ровный лед толщиной 2,8 метра. Длина - 173,3 метра, ширина - 34. Экипаж 53 человека.