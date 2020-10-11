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11.10.2020 11:41
Рубрика: Экономика

На видео показали испытания ледокола "Арктика" в суровых условиях

Текст: Светлана Цыганкова

Действия атомного ледокола "Арктика", способного дойти до самых северных широт планеты, показали в эксклюзивном видео. Атомоход в этом походе справился со всеми поставленными задачами.

Фото: Пресс-служба Северного флота
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На видео, которое представили Вести.Ru, можно понаблюдать, как "Арктика" идет по курсу, разбивает лед, делает повороты. По словам старшего помощника капитана ледокола Василия Губкина, "Арктика" продемонстрировала прекрасные ходовые качества. В целом препятствий для этого ледокола нет вообще. Все органы управления перед глазами, обзорность великолепная.

"Арктика" благополучно прибыла в приполюсный район. Здесь ледокол работал впервые. Специалисты проверяли, как атомоход выполнит задачи в суровых условиях. Как они отметили, у "Арктики" не было проблем. Атомоход справлялся со льдами, как однолетними, так и многолетними.

В ближайшее время атомоход "Арктика" прибудет в Мурманск, где планируют подписать приемный акт.

Справка "РГ"

"Арктика" - головной атомный ледокол " проекта 22220. Спущен на воду 16 июня 2016 года. Может преодолевать ровный лед толщиной 2,8 метра. Длина - 173,3 метра, ширина - 34. Экипаж 53 человека.

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